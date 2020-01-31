Коронавирус нового типа впервые выявлен в Италии. Об этом сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. Заболевшими оказались двое туристов из Китая. Италия объявила о приостановке авиасообщения с этой страной.
Между тем круизный лайнер "Коста Змеральда" объявлен свободным от санитарного надзора. Результаты анализов двух туристов не показали наличие в их организме коронавируса нового типа. Вскоре судно продолжит движение.
Лайнер с шестью тысячами пассажиров, 67 из которых россияне, заблокировали в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрительных симптомов у двоих пассажиров из Гонконга, передает телеканал "Россия 24".
Тем временем пресс-служба Роспотребнадзора вновь сообщила, что в Москве нет выявленных случаев коронавируса. У всех пациентов, у которых брали анализы на новое заболевание, результат проб оказался отрицательным. В данный момент подобные анализы проводятся в двух столичных лабораториях.
Минздрав опубликовал на своем сайте рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Информация предназначена прежде всего для врачей, но скачать ее с сайта ведомства может каждый. В 50-страничном документе есть и список лекарств, которые могут помочь при этом заболевании. При этом в Минздраве подчеркивают, что в мире пока не создали препаратов для борьбы именно с этим новым вирусом.
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