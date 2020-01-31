Дочь Валентина Юдашкина сбежала с детьми из КНР

Дочь Валентина Юдашкина вместе со своими детьми сбежала из КНР. По распространившейся информации, Галина Юдашкина в 2019-м отправилась из РФ в соседнюю страну.
При этом на днях появилась информация о том, что семья наконец воссоединилась. Галина Юдашкина забрала детей из КНР. Предположительно, причиной стало распространение коронавируса. Воссоединение членов семьи знаменитого модельера сняли на камеру. Короткое видео было опубликовано в Instagram.
Первой домой зашла Галина Юдашкина и обнялась с матерью. После неё в квартиру вбежали дети. Сам Валентин Юдашкин на тот момент был за пределами дома. Судя по очередной публикации, модельер вскоре вернулся домой и отправился с внуками на прогулку.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Для выхода в свет Марго выбрала соответствующий названию фильма наряд с оперением от Dries Van Noten — черный асимметричный топ и длинную юбку, которые дополнила яркими кислотно-розовыми перчатками. Марго РоббиАктриса с удовольствием общалась с британскими поклонниками: долго раздавала автографы, искренне смеялась над их шутками и делала селфи со всеми желающими — и все это в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Артем Котенко – командир «веселой бригады» / 5 декабря
- Мнение: Письмо: «Мыслемешалка продолжает перемешивать дерьмо» / 14 января
- Мнение: Предсказание из 1996 года / 24 декабря
- Мнение: Самые зрелищные военные видео 2019 года / 27 декабря
- Мнение: Игра в поджигателей войны: к убийству американцами иранского генерала / 3 января
- Одна из «Папиных дочек» перестала контролировать вес / 18 декабря
- Татьяна Навка извинилась перед поклонниками за возможное отсутствие младшей дочери в ледовом шоу / 19 декабря
- В Китае 14 врачей заразились неизвестной пневмонией / 20 января