Дочь Валентина Юдашкина сбежала с детьми из КНР

Дочь Валентина Юдашкина сбежала с детьми из КНР

31.01.2020, 1:04, Разное

Дочь Валентина Юдашкина вместе со своими детьми сбежала из КНР. По распространившейся информации, Галина Юдашкина в 2019-м отправилась из РФ в соседнюю страну.
При этом на днях появилась информация о том, что семья наконец воссоединилась. Галина Юдашкина забрала детей из КНР. Предположительно, причиной стало распространение коронавируса. Воссоединение членов семьи знаменитого модельера сняли на камеру. Короткое видео было опубликовано в Instagram.

Первой домой зашла Галина Юдашкина и обнялась с матерью. После неё в квартиру вбежали дети. Сам Валентин Юдашкин на тот момент был за пределами дома. Судя по очередной публикации, модельер вскоре вернулся домой и отправился с внуками на прогулку.



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