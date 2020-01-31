Майк Помпео обсудит с руководством Украины сотрудничество и борьбу с российской агрессией

Госсекретарь Майк Помпео 31 января посетит Киев и проведет переговоры с представителями украинского руководства о расширении и укреплении отношений между США и Украиной, а также о совместном противостоянии угрозе влияния со стороны России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг Госдепартаментом.

В украинской столице глава Госдепартамента встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. На переговорах госсекретарь планирует подчеркнуть, что США по-прежнему всячески поддерживают Украину и евро-атлантическую интеграцию страны.

Госсекретарь также встретится с митрополитом Епифанием, предстоятелем Православной церкви Украины, лидерами общественного мнения и представителями бизнеса, а также примет участие в церемонии возложения венков в память украинцев, ставших жертвами конфликта на Донбассе, защищая свою родину от российской агрессии.

В заявлении Госдепартамента подчеркивается, что США и Украина разделяют стремление к демократическим ценностям, суверенитету и процветанию. Начиная с 25 декабря 1991 года, когда США признали независимость Украины, Вашингтон всегда «поддерживал устремление украинского народа к построению независимой, демократической, процветающей… Украины, объединенной вокруг основных евро-атлантических ценностей, находящейся в безопасности в пределах международно признанных границ и устойчивой к российской агрессии», говорится в заявлении.

В Госдепартаменте напомнили о совместной работе, ведущейся в Вашингтоне и Киеве для борьбы с российским влиянием. США поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии и дезинформационным кампаниям, помогая стране в борьбе с коррупцией. Начиная с 2014 года, США оказали Украине помощь в общей сложности в объеме свыше 3,3 млрд долларов – как в области безопасности, так и в других сферах. Кроме того, Соединенные Штаты трижды предоставили за это время три кредита под гарантию государства на 1 млрд долларов каждый.

США по-прежнему считают Крым часть Украины, и российские попытки аннексировать полуостров никогда не будут признаны законными. Администрация Трампа предприняла беспрецедентные меры для привлечения России к ответственности за ее действия в Украине. Начиная с января 2017 года власти США ввели санкции в отношении 168 людей и компаний в связи с крымской аннексией.

Накануне первой годовщины с момента объявления автокефалии Православной церкви Украины США поблагодарили митрополита Епифания за обеспечение открытости церкви для всех православных верующих, говорится в заявлении Госдепартамента.

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