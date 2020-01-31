Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp.
Дуров отметил, что пользователи при смене смартфонов часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются, передает РИА «Новости».
Кроме того, угрозой для тайны переписки, по словам Дурова, могут быть бэкдоры – намеренно созданные разработчиками приложения, выявляющие изъяны в безопасности. По его словам, на подобные ухищрения разработчики могут идти под давлением правоохранительных органов. Он заявил, что их часто маскируют под неожиданно обнаруженные угрозы, и напомнил, что за минувший год в WhatsApp было найдено 12 таких сбоев.
Помимо этого, Дуров посоветовал не доверять приложениям со скрытым исходным кодом, как в WhatsApp.
В начале января в Whatsapp появился «новогодний» вирус.
В ноябре прошлого года Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Ранее экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупреждал, что WhatsApp обладает низким уровнем шифрования. По его словам, Facebook после покупки WhatsApp стала удалять защиту мессенджера.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие мессенджеры самые безопасные.
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Последнее: Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp. Дуров отметил, что пользователи при смене смартфонов часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются, передает РИА «Новости». Кроме того, угрозой для тайны переписки, по словам Дурова, могут быть бэкдоры – намеренно созданные разработчиками приложения, выявляющие изъяны в безопасности. […]
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