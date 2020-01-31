Украинцам предложат новый продукт, который позволит зафиксировать цену на газ – Коболев

НАК «Нафтогаз Украини» предложит потребителям новый продукт, который позволит зафиксировать цену на газ на случай ее роста из-за рыночных факторов. Об этом в интервью «Украина 24», опубликованном на YouTube-канале «Нафтогазу», сообщил глава НАК Андрей Коболев.

«Мы планируем в ближайшее время запустить еще один продукт на рынок, будет тем самым форвардом – цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. И, несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант – это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены», – сказал Коболев.

По его словам, для потребителей, которые не выбирают страховую цену газа, будет действовать рыночная модель.

«На мой взгляд, модель чистого рынка для всех, кто не выбирает вариант страхования и опции застраховаться по фиксированной цене, – это наиболее уместная и подтвержденная в Европе модель, которая позволяет потребителю самому делать выбор, что он хочет: рисковать или фиксировать», – отметил Коболев.

По договоренности с Международным валютным фондом с 1 января 2020 года Украина перешла на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей. Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ будет действовать до 30 апреля. С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Согласно постановлению правительства №17 от 24 января, стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз України» поставляет газ в пределах специальных обязательств, определяется с учетом цены на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF), разницы между ценой газа на TTF и на границе Украины, тарифа на вход в украинскую газотранспортную систему и торговой надбавки НАК.

В январе цена на газ будет составлять 5,58 грн/м³ (с НДС, но без затрат на транспортировку), сообщили в Минэнерго.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: НАК «Нафтогаз Украини» предложит потребителям новый продукт, который позволит зафиксировать цену на газ на случай ее роста из-за рыночных факторов. Об этом в интервью «Украина 24», опубликованном на YouTube-канале «Нафтогазу», сообщил глава НАК Андрей Коболев. «Мы планируем в ближайшее время запустить еще один продукт на рынок, будет тем самым форвардом – цена будет фиксироваться, например, до конца марта […]