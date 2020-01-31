Путин определил зарплату Медведева на новом посту

Путин определил зарплату Медведева на новом посту

31.01.2020, 0:30, Новости дня

Зарплата бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ составит 618,7 тыс. рублей в месяц ($9867). Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина №77 от 30 января, опубликованном на портале правовой информации РФ.

В документе указано, что он вступает в силу с 16 января.

Агентств РБК сообщало, что в октябре 2019 года зарплата Медведева на посту премьера повысилась и так же составила 618,7 тыс. рублей.

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января Медведев стал зампредседателя Совбеза РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Зарплата бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ составит 618,7 тыс. рублей в месяц ($9867). Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина №77 от 30 января, опубликованном на портале правовой информации РФ. В документе указано, что он вступает в силу с 16 января. Агентств РБК сообщало, что в октябре 2019 года зарплата […]

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