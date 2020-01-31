Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".

По словам Паршина, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, так как выводы следствия не были основаны на совокупной оценке собранных доказательств, и таким образом не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего.

По словам заместителя генерального прокурора, следствие не учло тот факт, что систематическое насилие со стороны отца представляло опасность для жизни и здоровья сестер, что сформировало в девушках защитную реакцию на противоправные действия родственника.

Гринь указал, что в связи с этим действия сестер Хачатурян следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".

Также в постановлении заместителя генпрокурора указано, что при квалификации действий обвиняемых следствием девушек не были в полном объеме учтены выводы экспертов Сербского, из которых очевидно, что в день совершения преступления у сестер случилось психическое расстройство, которое находилось в прямой причинно-следственной связи с действиями их отца и расценивается, как причинившее тяжкий вред здоровью.

Гринь резюмирует: собранные по делу доказательства опровергают квалификацию действий сестер Хачатурян как убийство.

Генеральная прокуратура и Следственный комитет пока не дали никаких комментариев.

Источник: Вести

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