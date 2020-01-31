Euronews — после брексита новое «сердце» Европы забьётся в баварской деревне

Географический центр единой Европы из-за брексита смещается в баварскую деревню Гадгейм, и немногочисленные местные жители уже готовятся принимать гостей. Они заранее установили в поле символическую веху и столики для пикника, надеясь на массовый приток туристов в ближайшем будущем, передаёт Euronews.

Ничем не примечательное поле рядом с баварской деревней Гадгейм — но совсем скоро всё может измениться. Местные жители с нетерпением ждут брексита и заблаговременно установили вот эту веху.

ЮРГЕН ГЁТЦ, бургомистр: Здесь будет новый географический центр ЕС!

«Сердце» единой Европы уже не раз меняло своё местоположение: после присоединения Хорватии в 2013 году почётный статус получил Вестернгрунд в 70 километрах от Гадгейма. Год спустя в составе ЕС появился французский автономный остров Майотта. Тогда географический центр также сместился, но всего на 500 метров.

Нынешние изменения более значительные. Жителей будущего центра Европы, а их всего 80, одолевают противоречивые чувства.

ЮРГЕН ГЁТЦ: До сих пор к Евросоюзу лишь присоединялись — впервые его покидают. Надеюсь, что в следующий раз, когда центр тяжести изменится, это произойдёт потому, что к нему примкнёт новая страна.

Ну а пока Гадгейм готовится к гостям: в чистом поле развеваются флаги, рядом — столик для пикника. Только за последние четыре года до соседнего Вестернгрунда доехали свыше 10 тысяч туристов.

Дата выхода в эфир 29 января 2020 года.

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