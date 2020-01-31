Генпрокуратура потребовала переквалифицировать дело сестер Хачатурян на необходимую оборону

Генеральная прокуратура отказалась передавать в суд дело сестер Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, поскольку посчитала, что их действия должны квалифицироваться как необходимая оборона. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Таким образом, в случае переквалификации действий сестер в соответствии со ст. 37 УК РФ («Необходимая оборона») их уголовное преследование должно быть прекращено. О необходимости такой квалификации ранее заявляла защита девушек.

26 декабря 2019 года стало известно, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Решение о возврате уголовного дела в Следственный комитет принял заместитель генпрокурора Виктор Гринь. По версии следствия, за полтора года расследования вина сестер была установлена.

По словам Гриня, в обвинительном заключении есть серьезные нарушения. Поэтому утверждать его и направлять в суд для рассмотрения по существу нельзя. В чем именно заключаются нарушения, источники не сообщили. Решение Гриня было обжаловано у генпрокурора.

27 июля 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в убийстве по предварительному сговору были задержаны его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет.

По данным СКР, на допросе девушки признали вину и объяснили свой поступок тем, что отец на протяжении долгого времени насиловал их, бил и жестоко с ними обращался.

Суд заключил сестер под стражу, позднее они были переведены под домашний арест.

В конце сентября «Комсомольская правда» опубликовала видео с телефона Михаила Хачатуряна, где он ругается на трех своих дочерей и бьет одну из них.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Генеральная прокуратура отказалась передавать в суд дело сестер Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, поскольку посчитала, что их действия должны квалифицироваться как необходимая оборона. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер. Таким образом, в случае переквалификации действий сестер в соответствии со ст. 37 УК РФ («Необходимая оборона») их уголовное […]