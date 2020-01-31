Помпео прибыл с визитом на Украину

Помпео прибыл с визитом на Украину

31.01.2020, 0:19, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил замглавы украинского МИД Егор Божок.

«Украина приветствует большого друга из США», – написал Божок в своем Twitter и опубликовал фото госсекретаря США в аэропорту Борисполь.

По словам замглавы украинского МИД, Помпео «лично много сделал» для того, чтобы поддержать Украину «в трудные времена российской агрессии». «Мы с нетерпением ждем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком», – добавил Божок.

В прошлый четверг Помпео назвал Украину страной «на границе демократии и тирании».

Напомним, 30 декабря Госдеп анонсировал встречи госсекретаря США с руководством Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кипра. Однако 1 января Госдеп США объявил, что визит госсекретаря США на Украину, в Белоруссию и Казахстан отложен.



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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил замглавы украинского МИД Егор Божок. «Украина приветствует большого друга из США», – написал Божок в своем Twitter и опубликовал фото госсекретаря США в аэропорту Борисполь. По словам замглавы украинского МИД, Помпео «лично много сделал» для того, чтобы поддержать Украину «в […]

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