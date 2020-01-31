В Запорожье волонтеру сожгли машину

Около 4.00 30 января спасателям сообщили, что на улице Штурмовой в Днепровском районе Запорожья произошел пожар. Об этом проинформировало управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.
Спасатели обнаружили, что горит авто Volkswagen В6, в 4.17 огонь ликвидировали.
Волонтер Андрей Лукин заявил в Facebook, что авто принадлежало ему.
«Около 3.30 пока еще неизвестные негодяи лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность и, конечно же, мешал кому-то… Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы вели нашу деятельность», – написал он.
🆘🆘🆘Сегодня ночью около 3:30 , пока ещё не известные негодяи, лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял…
Posted by Андрей Лукин on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Около 4.00 30 января спасателям сообщили, что на улице Штурмовой в Днепровском районе Запорожья произошел пожар. Об этом проинформировало управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области. Спасатели обнаружили, что горит авто Volkswagen В6, в 4.17 огонь ликвидировали. Волонтер Андрей Лукин заявил в Facebook, что авто принадлежало ему. «Около 3.30 пока еще неизвестные негодяи […]
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