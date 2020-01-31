Помилованная Путиным израильтянка Наама Иссахар вышла на свободу

Осужденная в России по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков гражданка Израиля Наама Иссахар после освобождения из тюрьмы встретилась со своей матерью Яффой, перед вылетом на родину в московском аэропорту с ней встретился премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

Ожидается, что Иссахар вернется на родину вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, который 30 января приедет с визитом в Москву. Мать Иссахар выразила надежду на то, что ей удастся повидаться с дочерью до встречи Путина с Нетаньяху, и поблагодарила Путина за милосердие. «Сейчас все, чего я хочу, так это обнять мою дочь Нааму. От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия», – приводит слова Яффы Иссахар The Jerusalem Post.

25-летнюю Нааму Иссахар арестовали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она возвращалась из Индии в Израиль с пересадкой в Москве. В ее багаже нашли 9 граммов гашиша. Израильтянка не отрицала, что везла наркотик, но говорила на суде, что не перемещала его через российскую таможенную границу. В декабре 2019 года суд отклонил апелляцию Иссахар и оставил в силе ее приговор.

О помиловании Иссахар просили многие известные израильтяне, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин.

Судьба Наамы также обсуждалась в ходе визита Путина в Израиль 23 января 2020 года. Во время поездки Путин встретился с матерью девушки и пообещал ей, что «все будет хорошо». Сама Иссахар сперва отказалась просить Владимира Путина о помиловании, но вскоре направила ему прошение.

В СМИ Израиля и России выдвигались предположения, что в рамках переговоров о помиловании Наамы Иссахар власти Израиля согласились передать России Александровское подворье в Иерусалиме.

Нааму в Израиле называли политической заключенной: израильтянка оказалась в центре политического скандала между США, Россией и Израилем. Дело в том, что в 2015 году в Израиле был задержан россиянин Алексей Бурков, которого США подозревают в киберпреступлениях: по версии американских следователей, он создал форум элитных киберпреступников, где обсуждались планируемые преступления и продавались похищенные данные, в том числе о взломанных банковских карточках. По ним были проведены незаконные операции на сумму около $20 млн. По данным ВВС, российские власти хотели обменять Буркова на Нааму. Верховный суд Израиля даже на некоторое время выносил запрет на передачу россиянина американцам, но 11 ноября 2019 года Алексея Буркова экстрадировали в США.

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Последнее: Осужденная в России по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков гражданка Израиля Наама Иссахар после освобождения из тюрьмы встретилась со своей матерью Яффой, перед вылетом на родину в московском аэропорту с ней встретился премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. Ожидается, что Иссахар вернется на родину вместе с израильским премьером Биньямином […]