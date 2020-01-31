ВОЗ признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за нового вида коронавируса. Об этом говорится в твиттере организации.

В ВОЗ подчеркнули, что эта декларация не является вотумом недоверия к Китаю, а наоборот: «ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку».

«Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также отметил, что пока нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

По информации на утро 30 января, от коронавируса в Китае умерли 170 человек. 128 человек выздоровели. Почти 82 тысячи – находятся на обследовании. Общее число заболевших в Китае достигло 7711 человек.

30 января из-за распространения коронавируса Россия закрыла границы на Дальнем Востоке. Накануне Роспотребнадзор начал обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. Минимум до 7 февраля закрыты пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях. Для студентов из Китая в российских вузах каникулы будут продлены до 1 марта.

Ранее границы с Китаем закрыли Монголия, Кыргызстан. Казахстан с 29 января прекратил автобусные перевозки с Китаем, с 1 февраля остановит движение пассажирских поездов, с 3 февраля – регулярное воздушное сообщение.

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