Из Кишинева – в Голливуд

Он не любил формальностей. Весь Голливуд называл его Милли. Сам же он, когда к нему его русскоязычные коллеги обращались официально «мистер Льюис Майлстоун», говорил со смехом: да какой я Льюис, я Лева Мильштейн!

Историю восхождения к мировой славе иммигранта из Кишинева, ставшего одним из самых именитых режиссеров золотой эры Голливуда, можно считать классическим образцом «американской мечты».

О биографии Льюиса Майлстоуна в своей новой книге рассказал американский историк кино Харлоу Робинсон (Harlow Robinson). Монография, изданная University Press of Kentucky, называется «Льюис Майлстоун: жизнь и фильмы» (Lewis Milestone: Life and Films).

В Институте Гарримана Колумбийского университета в Нью-Йорке состоялась презентация этой книги. Ее провела Феруза Арипова (Feruza Aripova), приглашенный ученый этого института, работающая с Харлоу Робинсоном с 2012 года в университете Норт-Истерн в Бостоне, где он является почетным профессором истории, киноискусства и медиа в колледже социальных и гуманитарных наук, а она готовит свою докторскую диссертацию.

Принципы и мессиджи

Представляя новую книгу профессора Робинсона, Феруза Арипова подчеркнула, что это первая подробная монография о Льюисе Майлстоуне. «Многие любители кино знают и любят его фильмы, – сказала она. – Но немногие ассоциируют их названия с его именем».

Харлоу Робинсон – один из наиболее известных экспертов по русской культуре, музыке и кинематографу в США. Он автор книг «Сергей Прокофьев: биография», «Последний импресарио: жизнь, время и наследие Сола Юрока» и «Русские в Голливуде, голливудские русские: биография образа». Он также перевел часть эпистолярного архива Сергея Прокофьева. Его статьи, эссе и рецензии публиковались в «Нью-Йорк таймс», «Бостон глоб», «Лос-Анджелес таймс» и других изданиях.

В обстоятельной новой книге подробно рассказывается биография Льюиса Майлстоуна (1895-1980). Большинству зрителей он известен по фильмам «На Западном фронте без перемен», «О мышах и людях», по оригинальной версии «11 друзей Оушена» и исторической драме «Мятеж на Баунти».

«Он был серьезным художником, который верил в способность кино не только развлекать, но и посылать зрителю важные мессиджи, – сказал профессор Робинсон. – В сфере развлечений его считали человеком принципов».

«На Западном фронте без перемен»

«Нью-Йорк – очень подходящее место для разговора о Майлстоуне, – заметил Робинсон. – В 1913 году он, 18-летний эмигрант из Молдавии, приехал в Америку, поселился на Верхнем Вест-Сайде и даже брал уроки английского в Колумбийском университете. Он родился в еврейской семье в Одессе. Когда ему было 5 лет, семья переехала в Кишинев. На него шоковое впечатление произвел Кишиневский погром 1903 года. Тогда, спасая детей, родители заперли их в доме, откуда они не выходили четыре-пять дней. В годы второй мировой войны Холокост тяжело ударил по его семье, в нацистских лагерях погибли его сестра и брат».

Первые годы в Америке были трудные, он брался за тяжелую, низкооплачиваемую работу, из родных ему помогала только тетя. Парень даже спал несколько ночей в Сентрал-парке. Он так и не получил высшее образование, а основы кино изучал на практике во время службы в армии в годы первой мировой войны, где попал в специальное подразделение, снимавшее кинохронику. В 1920-21 годах перебрался в Лос-Анджелес, где начинал ассистентом на киностудиях, помощником монтажера и режиссера.

Военная тема

Робинсон выделил как «абсолютный шедевр» военную драму «На Западном фронте без перемен» (1930), экранизацию романа Эриха Марии Ремарка. За эту картину Майлстоун получил премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Его был его второй «Оскар», а первый он получил в 1929 году за немую военную комедию «Два арабских рыцаря» на первой в истории церемонии «Оскар».

Как подчеркивается в книге Робинсона, Майлстоуна можно считать одним из столпов Голливуда, причем его биография в общих чертах повторяет истории «из грязи в князи» нескольких магнатов американского шоу-бизнеса, евреев из Восточной Европы – Льюиса Селзника, Самуэла Голдвина, Луиса Майера и других. Он бегло говорил на русском и немного на идиш и молдавском. Дружил с Ильей Эренбургом и в 30-е годы собирался снимать фильм по одной из его ранних книг. Но ни одна американская студия не решилась поддержать этот проект.

Он восхищался фильмами Сергея Эйзенштейна, влияние которого заметно в некоторых его картинах, особенно раннего периода. Его называли «самым эйзенштейновским режиссером в Америке».

Майлстоун работал в киноиндустрии с начала 20-х по середину 60-х годов. Он оставил заметный след в немом кино, сняв несколько фильмов, и легко адаптировался к стандартам звукового кино. Очень ценил хорошую музыку и открыл для кино композитора Аарона Копленда, которого попросил написать музыку для экранизации книги Джона Стейнбека «О мышах и людях» (1939).

В монографии подробно рассказывается история создания и проката самого знаменитого фильма Майлстоуна «На Западном фронте без перемен». Это был фактически первый голливудский блокбастер, покоривший весь мир.

Жесткая, суровая, реалистическая и, одновременно, трогательная сага о нескольких друзьях, молодых немцах, попавших в страшные жернова первой мировой бойни. Нацисты, придя к власти в Германии, запретили «еврейский фильм» (продюсер Карл Леммле был тоже евреем), который обвинили в «пораженчестве». С Ремарком Майлстоун работал и позднее, над картиной 1948 года по роману «Триумфальная арка» с Ингрид Бергман в главной роли.

«Его главная тема – война, – заметил профессор Робинсон. — Он был убежденным пацифистом, никогда не романтизировал войну, а показывал ее как трагедию, зло, причиняющее неисчислимые страдания людям».

Смена вех

В годы второй мировой войны фактически по заказу правительства Майлстоун снял несколько пропагандистских фильмов, с симпатией показавших борьбу Советского Союза с нацистской агрессией и японским милитаризмом. В одном из них, «Северной звезде» (по сценарию Лилиан Хеллман), показано героическое противостояние украинских партизан с немецкими агрессорами.

Эти фильмы больно «аукнулись» режиссеру сразу после войны, когда на смену союзничеству стремительно пришла холодная война.

«Майлстоун никогда не был членом коммунистической партии, – отметил профессор Робинсон, – но, конечно, он был левым, либералом, и тут же попал под подозрение как «красный», когда началась деятельность Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Ему пришлось уехать в Европу, где до середины 50-х он жил с женой в Париже, работал на различных кинопроектах, заметим, без особого успеха, а затем, когда антикоммунистическая истерия улеглась, вернулся в США».

В его фильмах снимались крупнейшие звезды. В своих воспоминаниях они описывают дружелюбного, терпеливого режиссера, который любил много репетировать, что для голливудского мейстрима, в общем-то, нехарактерно. В картине «Генерал умер на рассвете» Гэри Купер сыграл американского крутого парня, приезжающего в Китай. В фильме нуар «Странная любовь Марты Айверс», явно недооцененном в свое время, дебютировал в кино Керк Дуглас и сыграла одну из лучших своих ролей Барбара Стэнвик. В одном из последних его фильмов, криминальной комедии «11 друзей Оушена», занята вся «крысиная стая» – Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Питер Лоуфорд и Сэмми Дэвис младший. Джоан Кроуфорд сыграла в «Дожде», Грегори Пек – в «Порк-Чоп-хилл», драме о войне в Корее.

В 1962 году Майлстоун снял свою последнюю игровую картину «Мятеж на Баунти» – дорогостоящий исторический фильм, снятый по новой широкоэкранной технологии. Это картина о конфликте жестокого капитана британского судна и его непокорного первого помощника. Любопытно, что начинал съемки режиссер Кэрол Рид, но он не сработался с Марлоном Брандо, игравшим первого помощника, и студия его заменила на Майлстоуна. Как пишет Робинсон, Брандо много крови попортил и Майлстоуну, менял сценарий и диалоги и диктовал постановщику свои условия.

«Я очень благодарен Академии киноискусства (AMPAS) за предоставленный мне в 2010 году целевой грант, – сказал профессор Робинсон. – Благодаря ему, я смог работать в замечательной библиотеке академии, где хранится неопубликованная автобиография Майлстоуна и его личные и студийные документы, благодаря чему я смог написать эту книгу».

Как сообщил Робинсон, у режиссера, который был женат на Кендалл Ли, родственнице художника Рокуэлла Кента (она умерла в 1978 году), детей не было. Из родственников Майлстоуна в Америке сейчас жива только его внучатая племянница, она работает врачом в Южной Дакоте.

Когда у профессора Робинсона пробудился интерес к русской культуре и кино?

«Подростком, когда я жил в Коннектикуте, впервые увидел фильм «Доктор Живаго», – ответил он. – Это был переломный момент. Я стал читать Достоевского, Толстого, записался в русский хор. Сильнейшим стимулом стал и фильм «Летят журавли». Студентом я поехал на летнюю практику в Ленинград, где изучал русский язык. С тех пор я ездил в Советский Союз и Россию примерно тридцать раз».

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Последнее: Он не любил формальностей. Весь Голливуд называл его Милли. Сам же он, когда к нему его русскоязычные коллеги обращались официально «мистер Льюис Майлстоун», говорил со смехом: да какой я Льюис, я Лева Мильштейн! Историю восхождения к мировой славе иммигранта из Кишинева, ставшего одним из самых именитых режиссеров золотой эры Голливуда, можно считать классическим образцом «американской […]