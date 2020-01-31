В Ужгороде из-за гриппа и ОРВИ ввели двухнедельный каратин в школах

Во всех школах Ужгорода с 31 января ввели двухнедельный карантин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Соответствующее решение было принято 30 января на заседании противоэпидемической комиссии Ужгородского горсовета, сообщила его пресс-служба.
Также будут приостановлены занятия во всех внешкольных учреждениях – музыкальных и спортивных школах, кружках и секциях. Кроме этого, не будут проводиться развлекательные и другие массовые мероприятия.
«Детские сады будут работать, там будут проводить усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия. Влажная уборка со средствами дезинфекции должна проводиться в городском общественном транспорте, комплекс мероприятий предусмотрен для заведений общественного питания», — говорится в сообщении.
Мэр Ужгорода Богдан Андриив, в городе превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Врач-эпидемиолог Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины Светлана Оберемко сообщила, что за неделю число обращений в больницы с симптомами ОРВИ возросло с 741 до 1155. Больше всего заболеваемость возросла среди детей. Эпидпорог превышен на 5,3%. Также с начала года выявлен 21 подтвержденный случай заболевания гриппом типа А.
Согласно последним данным Минздрава, за 13–19 января в Украине ОРВИ заболели 142 тыс. человек, из них 60% – дети. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Во всех школах Ужгорода с 31 января ввели двухнедельный карантин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Соответствующее решение было принято 30 января на заседании противоэпидемической комиссии Ужгородского горсовета, сообщила его пресс-служба. Также будут приостановлены занятия во всех внешкольных учреждениях – музыкальных и спортивных школах, кружках и секциях. Кроме этого, не будут проводиться развлекательные […]
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