«Крылья Советов» усилились защитником сборной Алжира

Защитник сборной Алжира Мехди Зеффан на правах свободного агента подписал с самарским футбольным клубом "Крылья Советов" контракт, рассчитанный на два года. В новом для себя клубе 27-летний игрок обороны будет выступать под номером 18.

Мехди – воспитанник французского "Лиона", за основной состав этого клуба Зеффан выступал с 2012 года. В 2015 году перешел в "Ренн", где играл до нынешнего лета. На счету Зеффана 15 матчей за сборную Алжира, в составе которой он в 2019 году стал обладателем золотых медалей Кубка африканских наций.

Зеффан Мехди – первый новичок "Крыльев" в этом годуhttps://t.co/1xM8uEdrLR

— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 30, 2020

Напомним, "Крылья Советов" после 19 игр чемпионата РФ с 18 очками занимают 15-е место в турнирной таблице. Зеффан стал первым новичком самарцев в текущем году.

Источник: Вести

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