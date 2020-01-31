Ученые: Одна чашка черного чая вечером снижает риск старческого слабоумия

Американские исследователи Rush University пришли к выводу, что одна чашка черного чая вечером снижает риск старческого слабоумия. Результаты своего исследования они публикуют в Neurology, издании, специализирующемся на неврологии.

Длительное наблюдение в течение 12 лет за состоянием здоровья 900 пожилых людей с детальной характеристикой их питания показало, что употребление большого количества флавонолов снижало риск болезни Альцгеймера наполовину. Указано, что оно содержится в чашке черного чая, употребляемой каждый вечер. Аналогичную поддержку окажут также капуста брокколи или сорта кале. Если с первым растением отечественные потребители уже встречались не раз, то второй овощ представлен гораздо реже. Зелёные или фиолетовые кружевные листья этой капусты не образуют кочан. Среди ценных продуктов отмечаются также горох и апельсины. Лучшей приправой для салатов станет оливковое масло. Специалисты не призывают резко менять пищевые привычки, утверждая, что результаты эксперимента требуют дополнительных исследований. Однако доступность такого питания позволяет надеяться на то, что данный способ профилактики слабоумия в старческом возрасте будет встречен положительно.

Возрастающая средняя продолжительность жизни должна сочетаться с относительным здоровьем, а не с увеличением числа жертв нейродегенеративных расстройств. Поэтому так важно не только понимать причины и механизмы развития неизлечимых нарушений, но искать меры защиты от них.

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Последнее: Американские исследователи Rush University пришли к выводу, что одна чашка черного чая вечером снижает риск старческого слабоумия. Результаты своего исследования они публикуют в Neurology, издании, специализирующемся на неврологии. Длительное наблюдение в течение 12 лет за состоянием здоровья 900 пожилых людей с детальной характеристикой их питания показало, что употребление большого количества флавонолов снижало риск болезни Альцгеймера […]