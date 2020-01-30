Мнение: 600К за секс с начальником

Роман со своим начальником может быть не только увлекательным и интригующим, но еще и приносящим по пол-ляма прибыли в месяц премиями. Лафа? Не то слово. Кто бы не хотел оказаться на ее месте?





Депутат Московской городской думы, член КПРФ Павел Тарасов именно таким образом содержит свою любовницу. Не так давно Telegram-канал «Красная прачка» писал о том, что Тарасов устроил на должность своего помощника Ольгу Тутевич – свою любовницу. Судя по документам, девушка каким-то образом получает аж 600 тысяч рублей в виде зп и премий.

Сумма заработанной платы зафиксирована – 35К, а вот размеры премии может назначать сам депутат – в зависимости от заслуг. Однако, премиальный фонд составляет лишь 510 тысяч рублей. Тогда откуда такие суммы в кармане Ольги? Из госбюджета.

Когда Тарасова попросили пояснить, как такое вообще возможно, он отказался предоставить доказательства своей невиновности.

Как объяснил Павел, он не занимается распределением бюджетных средств и не влияет на зарплаты помощников. Но на самом деле, не занимается он только зарплатами, а вот размерами премий для своих помощников – еще как.

После невнятного ответа депутата, подписчики Тарасова попросили его опубликовать ведомости о доходах помощников. Но Павел отказался: «нет нужды». А глава КПРФ – Николай Зубрилин – вообще отказался как-либо участвовать в этой истории:

"Вообще, мы такие вещи не комментируем, при чем здесь я? Пусть вам отвечает сам Павел Тарасов", — заявил Зубрилин.

Но пока ни Зубрилин, ни Тарасов не хотят отвечать, мы видим лишь одни факты: любовница Павла получает 600К в месяц, ездит на служебной Audi Тарасова и летает первым классом со своим мужчиной отдыхать в пятизвездочном отеле в Дубаи.

Это не впервой, когда депутаты нанимают своих любовников и выписывают им большущие премии. Например, Екатерина Енгалычева (тоже от КПРФ В Мосгордуме) наняла своего любовника, а его суммарный оклад составил 400000 тысяч в месяц.

А Елена Шувалова вообще пристроила в помощники своих детей. Сама же получает выше 140000 в месяц. Она «консультирует» партию КПРФ по договору за 1,5 млн в год. При этом всем, КПРФ существует на средства из бюджета страны – около 2,4 млрд рублей.

Источник: Достало

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