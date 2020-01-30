Сексизм в политике: готова ли Америка к женщине-президенту?

ВАШИНГТОН — Во время предвыборных кампаний зачастую встает невысказанный вопрос: готовы ли американцы избрать президентом женщину? Ведь всего десятилетие назад, в 2008 году, пал другой барьер, и избиратели вывели на высочайшую должность страны афроамериканца Барака Обаму. Далеко ли и до женщины-президента?

Как показывают опросы, проведенные в конце января, самая популярная кандидатка среди демократов занимает третье место с 15 процентами голосов.

«Я думаю, американские избиратели в этом смысле склонны скорее к сексизму, чем к расизму», – отмечает Майкл Стил, который в 2002 году вошел в историю, став первым афроамериканцем, избранным на один из руководящих постов штата.

«В случае с Бараком Обамой мы видели, что они предпочли черного мужчину белой женщине», – напоминает он, имея в виду выборы 2008 года, когда в борьбе за демократическую номинацию Обама опередил Хиллари Клинтон. Клинтон получила номинацию в 2016 году, но проиграла выборы Дональду Трампу.

В ходе нынешней предвыборной гонки сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен привлекла внимание к проблеме гендерных предрассудков, заявив в ходе дебатов, что ее соперник Берни Сандерс в частной беседе сказал ей, что женщина не может выиграть президентские выборы. Сандерс это обвинение отверг. Однако сам спор между двумя кандидатами, которые состоят в дружеских отношениях и разделяют взгляды по многим политическим вопросам, подчеркивает, сколь щекотливым является вопрос о препятствиях, с которыми сталкиваются женщины при выдвижении на высочайшие посты в США.

В последующие недели показатели Сандерса в большинстве опросов выросли, а Уоррен, наоборот, отстала еще сильнее.

Женщинам, баллотирующимся в президенты, зачастую приходится вести двойную кампанию: одну за голоса избирателей, а вторую – чтобы убедить спонсоров в своей способности победить, отмечает представитель Фонда Барбары Ли Аманда Хантер. По ее словам, женщинам приходится снова и снова доказывать, что они достаточно квалифицированы, а при возникновении вопросов этического характера им сложнее реабилитироваться.

Некоторые обозреватели отмечают, что женщин также более жестко судят по внешности, голосу и другим факторам, которые им неподконтрольны.

Женщинам также приходится держаться более сдержанно, чтобы их не сочли слишком эмоциональными. Двое соперников Уоррен, Джо Байден и Пит Буттиджич, называли ее враждебно настроенной и злой. Если для мужчины гнев считается мощной эмоцией, то для женщины сопряжен с риском.

Уоррен затронула вопрос о возможности избрания для женщины в ходе последних демократических дебатов, которые прошли 14 января. Она напомнила, что среди всех участников дебатов ни одни выборы не проиграли только она и сенатор Эми Клобушар, тогда как находившиеся на сцене мужчины проиграли в общей сложности 10 выборов.

Последние исследования подтверждают слова Уоррен: в 2018 году оказавшиеся в бюллетенях женщины и небелые кандидаты имели столько же шансов на победу, сколько и белые мужчины.

В ноябре Клобушар, говоря о разных стандартах для мужчин и женщин в политике, привела в пример Буттиджича – мэра города на Среднем Западе, не имеющего опыта в политике национального масштаба. По ее словам, женщина с таким послужным списком, скорее всего, даже не прошла бы на дебаты.

Впрочем, бывший сенатор от штата Дакота Хейди Хайткэмп не разделяет эту точку зрения, приводя в пример конгрессвумен Александру Окасио-Кортес, которая при небольшом опыте сумела завоевать восхищение всей страны.

Хайткэмп согласна с тем, что женщинам приходится сталкиваться с неосознанными предрассудками: так, во время предвыборной кампании 2000 года ей самой говорили, что она «не похожа на губернатора». Однако политик считает, что люди склонны преувеличивать значимость гендерного фактора, когда речь идет о поражении Клинтон на выборах 2016 года.

«Многие сказали бы, что Клинтон просто не тот человек. У нее слишком много багажа, – отмечает она. – Во многих смыслах она вышла за рамки гендера».

Майкл Стил же полагает, что этот «багаж» возник у Клинтон именно потому, что она женщина.

«Мы хотим делать вид, будто это неправда, что у нас в стране до сих пор очень пуританское отношение к женщинам, – отмечает Стил, ставший первым афроамериканцем на посту главы Национального комитета Республиканской партии. – Она играла с мальчишками и играла на их уровне. Так что они ненавидели не только ее и ее политику, но и тот факт, что она, будучи женщиной, столь эффективно реализовала свою политику».

Согласно опубликованному на прошлой неделе опросу Университета Куиннипиак, хотя избиратели высоко оценивают интеллект Уоррен, лишь 7 процентов демократов верят, что именно она имеет больше всего шансов победить Трампа.

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