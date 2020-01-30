VOAэкспресс 29-30 января 2020

Импичмент

Слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжаются: в среду и четверг сенаторы задают вопросы представителям защиты и обвинения.

В среду одно из высказываний одного из адвокатов президента, Алана Дершовица, вызвало шквал критики. В ответ на вопросы сенаторов, Дершовиц заявил: «Если президент делает что-то, что, по его мнению, поможет ему быть избранным в интересах общественности, то это нельзя рассматривать как договоренность об услуге за услугу, способную повлечь за собой импичмент».

Глава команды обвинителей Адам Шифф в четверг ответил в «Твиттере»: «Мы наблюдаем примечательное снижение стандартов. По словам адвокатов Трампа, все нормально, если президент считает, что это способствует его переизбранию. Не нормально добиваться иностранного вмешательства в выборы, даже если сделать это не получилось».

Попытки демократов убедить республиканцев допустить вызов свидетелей в разбирательстве по импичменту президента Дональда Трампа в Сенате пока не дают результатов, что повышаем шансы на то, что президент может быть оправдан уже в пятницу: в Сенате у его однопартийцев устойчивое большинство.

Несмотря на сообщения СМИ, что в неопубликованных мемуарах бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтверждает, что Трамп говорил ему об увязывании расследований в Украине с предоставлением военной помощи, республиканцы уверены, что наберут необходимое количество голосов (51), чтобы не вызывать дополнительных свидетелей.

Международные договоры

Новая НАФТА: Пока Сенат ведет разбирательство по импичменту, президент Трамп празднует крупную внешнеполитическую победу: в Белом доме прошла церемония подписания нового торгового соглашения с Мексикой и Канадой.

Таким образом, Трамп выполнил это предвыборное обещание и заменил договор НАФТА на USMCA, которое содержит положения, направленные, в числе прочего, на укрепление американской автомобильной промышленности, повышение эффективности соблюдения стандартов труда и расширение доступа на рынки для американских фермеров.

СНВ III: Тем временем, один из ключевых договоров между США и Россией – «О стратегических наступательных вооружениях» истекает в 2021. Без его пролонгации, отмечают эксперты, между Вашингтоном и Москвой может начаться новая гонка вооружений. Вместе с тем, в столицах есть понимание о необходимости продления соглашения.

В Государственном департаменте отмечают, что США пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Коронавирус

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По официальным данным, коронавирус распространился по всем провинциям Китая. Эпидемия накануне Китайского Нового года заставила многие семьи отменить визиты к родственникам, свадьбы и другие мероприятия. Несмотря на то, что случаи заболевания зарегистрированы и в США, для рядового американца, по мнению врачей, гораздо большую опасность представляет вирус гриппа. Китайских туристов и студентов отказываются принимать во многих странах, а консульство США в Ухане эвакуировало сотрудников и других граждан США, проживающих в городе.

Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба.

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