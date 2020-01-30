Мнение: «Нефтяная война» с Белоруссией может окончиться пирровой победой России

Конфликт вокруг условий поставок нефти из России в Белоруссию продолжает разрастаться. Вместо российского, Минск готов закупать углеводородное сырье из Норвегии, Казахстана, ОАЭ, Азербайджана, Саудовской Аравии и даже США. Кто же сможет победить в этой «нефтяной войне», и не будет ли эта победа пирровой?

Повторимся в очередной раз: вопрос нефти – это вопрос будущего нашего Союзного государства. Получаемое из России со значительными скидками «черное золото» стало основой так называемого «белорусского экономического чуда». Большую часть российской нефти местные НПЗ перерабатывали и продавали с прибылью за рубеж. Долгие годы всех все устраивало, пока в результате западных санкций отечественная экономика не оказалась под серьезным ударом.

Это заставило вспомнить порядком покрытый пылью проект Союзного государства с Белоруссией, договор о создании которого был подписан еще при президенте Ельцине. Все минувшие годы ни Москва, ни Минск особо не стремились провести в жизнь его положения. Вспомнили о Союзном государстве в Кремле, когда оказалось, что с его помощью можно решить сразу несколько проблем.

Экономическая интеграция с Белоруссией позволит отечественным «капитанам бизнеса» поправить свои дела за счет поглощения предприятий братской республики. Политическая интеграция позволила бы президенту Путину пересесть в 2024 году в кресло главы Союзного государства. Судя по событиям, развернувшимся после Послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года, последний вариант пока отложен как запасной. Но финансовые проблемы отечественных олигархов все равно надо как-то решать.

В качестве средства понуждения Минска к исполнению договорных обязательств избран «налоговый маневр» в нефтяной сфере. Из-за него белорусский бюджет ежегодно начнет терять огромные средства, а с 1 января 2020-го поставки «черного золота» из России вовсе приостановлены. Президент Лукашенко заявил о готовности диверсифицировать источники поступления нефти в свою страну.

Уже закуплена пробная партия сырья из Норвегии сорта Johan Sverdrup, являющегося прямым конкурентом российской Urals. Александр Григорьевич ведет переговоры о поставках углеводородов с Черного моря по трубопроводу через Украину. Начаты переговоры о закупке нефти в США. Стать поставщиком Минска изъявил желание Казахстан.

В случае с казахстанской нефтью все будет зависеть от позиции Кремля. Сырье может пойти по нефтепроводу Атырау — Самара и трубопроводу «Дружба». В Нур-Султане деликатно заявили:

Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Белоруссию через систему «Дружба» была инициативой Белоруссии.

По идее, все три страны входят в Евразийский экономический союз, что должно означать отсутствие каких-либо барьеров. Однако президент Лукашенко заявил ранее, что в Кремле против поставок в Белоруссию из Казахстана через свою территорию. Ситуация, мягко говоря, не вполне однозначная.

Стоит задаться вопросом, насколько избранная тактика и инструментарий подходят для цели создания Союзного государства. С одной стороны, президент Лукашенко не прав, требуя себе особых условий, но не исполняя норм подписанного им договора. С другой стороны, не вполне понятно, чего именно добиваются в Кремле. Если верить заявлению Александра Григорьевича, Москва ждет от Минска присоединения Белоруссии к России в формате шести областей, то есть, ликвидации белорусской государственности.

Не исключено, что президент Лукашенко несколько преувеличивает амбиции Москвы, но ни он сам, ни значительная часть белорусской общественности пока к сценарию «аншлюса» явно не готовы. Попытка долбить Минск вопросом нефти едва ли приведет к желаемому результату, скорее, он будет обратным. Известный российский эксперт в области энергетики Константин Симонов прямо предлагает избавиться от лишних и опасных иллюзий:

Это как с Украиной было. Страна после 2014 года находится в тяжелейшем состоянии. Я помню, у нас были умники, которые говорили, что украинцы оголодают, протрезвеют и к нам вернутся. Они действительно оголодали, и даже частично протрезвели, но к нам не пришли.

Да, отстаивая суверенитет, Минск сможет в ущерб своим экономическим интересам заместить российскую нефть альтернативной, к гадалке не ходи. Закономерным результатом будет рост антироссийских настроений в стане нашего единственного официального союзника со всеми вытекающими последствиями. Свято место пусто не бывает, и вместе с импортной нефтью в Белоруссию придут другие игроки: ЕС, США, КНР, которые и деньгами помогут, и специалистами определенного профиля. После этого «украинский сценарий» для Минска станет весьма вероятным.

Так стоит ли перегибать палку? Быть может, вместо сценария «поглощения» следует выбрать более комфортный для наших белорусских партнеров? Например, конфедеративный союз, в рамках которого Минск сохранит значительную часть своего политического суверенитета? Вместо грубого нефтяного шантажа перейти к реальной взаимовыгодной экономической интеграции, которая будет строиться не только вокруг поставок углеводородного сырья?

В том же Казахстане явно без удовольствия наблюдают за тем, как в Кремле пытаются сломать строптивый Минск. Ломать не строить.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/166065.html

Источник: Теория элит

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