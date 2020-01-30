В Киев с официальным визитом прибыл Помпео

В Киев с официальным визитом прибыл Помпео

30.01.2020, 23:42, Новости дня

Вечером 30 января в Киев с официальным визитом прибыл Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter.

#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) January 30, 2020

В Украине Помпео намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, «чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины». Он также примет участие в церемонии возложения венков к мемориальной Стене памяти возле Михайловской площади, сообщили в Госдепе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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