Мнение: Рапунцель: заводские настройки

Немного об этом типе.

Я могу о нем бесконечно писать. О рапунцелях то есть.

Вот в последнем письме — настоящая рапунцель.

Для мужчин, которые имеют дело с рапунцелями (а это большая часть девушек), для рапунцелей, которые хотят вылезти из своей башни и не упасть сразу в лужу, это письмо может быть иллюстрацией.

У каждой рапунцели есть заводские настройки.

Каждая рапунцель легко перенастраивается вручную, но ожидает за это вознаграждения.

Если эксель рапунцели недоволен, то есть шкатулочку нечем пополнять и корона голодает, рапунцель пытается откатить к заводским настройкам.

Так получаются ярусы рапунцели.

Устав карабкаться по ярусам башни, принц падает в колючие кусты.

Ну а рапунцель потом ищет слепого Бедняшу, надев корону сестры милосердия.

Эту сказку нужно знать, чтобы не упасть лицом в колючие кусты, если вы принц, и не бегать потом по темному лесу, если вы рапунцель.

Как выглядят заводские настройки рапунцель?

Она живет в ожидании сказки.

«Где под каждым ей листом был готов и стол, и дом»

Вот какую жизнь представляет себе рапунцель. Ей кажется, что так она прокачивает ресурсы.

Пойди туда, возьми то, пойди сюда, поживись этим. Кругом для рапунцели будто бы спрятаны лакомства, душа ее поет в предвкушении праздника жизни. Там одобрение, здесь восхищение, там можно стать звездой, здесь — чьим-то кумиром.

В этом отличие онегина от рапунцели. С подросткового возраста большинство рапунцелей привыкают к заинтересованным взглядам мужчин. Мальчиков-ровесников, парней постарше, взрослых мужчин, всех.

Некоторые рапунцели говорят, что на них не смотрят, но это по сравнению со взглядами на других девушек, более привлекательных. На молоденьких рапунцелей большинство мужчин смотрят автоматически, причем во взгляде мужчин — смущение или нужда, иногда прикрытая бравадой. Даже если рапунцель этого не осознает, это все равно формирует ее идентичность. Потом она может возмущаться, почему это на нее смотрят, зачем ее объективируют, но присваивает это все с аппетитом.

Это та самая гендерная наценка, которую хоть отрицай, хоть нет, но она существует. Девушки чувствуют себя более ценными, чем мужчины, более привлекательными физически. Одновременно они видят и слышат, что амбиций от них ожидается куда меньше, чем от мальчиков. Им не обязательно быть сильными и смелыми, не обязательно побеждать и рваться вперед. Вот это, с одной стороны, признание их большей физической ценности, а с другой стороны, более низкие социальные ожидания, — это те установки, с которыми каждая девочка имеет дело.

Как формируется женская идентичность, зависит от того, что делает девочка с этими установками.

Большая часть рапунцелей — рапаны или рыбы. Бывают еще золушки, которые совсем не рапунцели. Золушка отличается тем, что с подросткового возраста реалистично и остро воспринимает конкуренцию с другими женщинами. Она живет в мире, где есть сестры, родные дочки мачехи, имеющие преимущества. Рапунцель живет в мире, где она — Одна Такая. Единственное Сокровище. Особенно если рапунцель — рапан. Рыба начинает догадываться о существовании других сокровищ. А золушка — в курсе с детства.

То есть рапунцель (по умолчанию будем рассматривать рапана, хотя рапунцель может эволюционировать до нерыбы и даже стать рыбачкой, то есть совсем перестать быть рапунцелью) живет в мире, где коллективная гендерная наценка принадлежит ей Одной. Она царит над мужчинами в одну харю, самолично, в единственном числе. Рассудком она понимает, что баб — множество, но эмоционально, под короной, проживает бытие так, будто Женщина — это только она.

Вот шатание такой короны:

От осознания, что есть другие девушки и некоторые более привлекательны, рапунцель сразу же бомбит.

Но чаще всего она об этом ничего не думает. Может даже абажать подруг, воспринимая их как свое продолжение, свою свиту, своих фрейлин и подпевал, кормилиц своей короны.

Золушка хорошо понимает, что гендерная наценка относится ко всем женщинам, коих множество, поэтому делает ставку на профессиональные и интеллектуальные амбиции и личностную реализацию. Здесь она конкурирует с мужчинами, и довольно неплохо, а женское обаяние помогает ей получать дополнительные бонусы. Из двух одинаковых специалистов начальник всегда выбирает не мужчину, а золушку. Польза делу та же самая, а глаз радуется. Такая примерно логика.

Типичная золушка — всегда почти карьеристка. В хорошем смысле, увлеченный работой специалист. Мужчины с юности влюбляются в нее, поскольку у нее нет короны и хорошие границы, и, как правило, все золушки довольно талантливы в профессии.

Слабость многих золушек к подружкам — это пережитки страха-вины перед сестрами — дочками-мачехи. Золушки привыкают, что женщины ей завидуют, поэтому задабривает их. Но так поступают не все золушки, а только некоторые. Есть и золушки-одиночки, которые не держат вокруг себя бедняжек-подруг, и если дружат, то с равными и никогда не в десна.

А заводские настройки рапунцели-рапана вот такие вот — она Звезда, потому что Женщина, а на работе ей должны фору за тысячелетия патриархата, а если форы нет, она вообще не хочет работать, пусть мужчины ей к ногам приносят дары.

Рапунцель ждет принца, ощущая себя очень востребованной, окруженной хороводами. Вот эти взгляды на улице и в метро, эти лайки и смайлики в тиндере — все это создает у нее ощущение толпы поклонников. Она не понимает, что это коллективное, то есть огромный коллектив женщин имеет то же самое, а если и понимает вдруг, то все еще хуже. «Пусть все шлюхи передохнут» или пусть ее принц докажет, что она лучше всех.

Ну и принцы сливают свою территорию, чтобы подобраться ближе к одной из этих надменных принцесс.

На коленях стоят, дифирамбы поют, лапшу на уши вешают. Рапунцель не видит в этом ничего особенного, для нее это норма.

Если у рапунцели никогда не было долгих отношений, а были только короткие романы и бегство в зеленый виноград, она считает, что мужчины так и должны себя вести — много писать, все время кланяться, обязательно дарить цветы, выполнять капризы и прихоти, выслушивать хамство, говорить в ответ на хамство комплименты, ждать при опоздании на час, забирать с работы, когда она прикажет и прочее и прочее.

Конфетно-букетные ритуалы рапунцели считают той романтикой, которая должна быть у них всегда, даже в браке, и выполняться должны исключительно мужской стороной.

Рапунцели-рапаны — это обнаглевшие дряни. Это если охарактеризовать этот тип просто и честно.

Но вместо осознания своей наглости и ее уменьшения (эволюции личности) они собираются в стайки и обсуждают тяготы патриархата.

Как Старухам из сказки им мало внешних ритуалов и галантных поклонов, они хотят настоящего почтения и власти.

Ну а суть всего этого — поиск того плеча, на котором можно было бы полностью повиснуть, оторвав ноги от земли.

Поэтому чем больше в рапунцели надменного высокомерия, тем быстрей она сливается.

Она ведь устает ждать плечо, ей тяжело без него. Пока хватает «толпы поклонников», то есть иллюзии выбора из воображаемых хороводов, она держится. Но в случае любых бытовых проблем сердце рапунцели начинает ныть в тоске по «любви», то есть по опеке.

Бежала за автобусом, сломала каблук и упала. Зарыдала и подумала, почему она такая прекрасная должна бежать за автобусом, почему ее не встречает мужчина на машине. И ждать принца на белом мерине уже не хочется, она соглашается на предложение кого-то попроще.

Скрипя зубами, но соглашается.

Или унитаз засорился, плавает дерьмо, а сантехника вызывать стыдно, он придет и увидит плавающее дерьмо, а принцессы ведь не такие.

И опять мысль, вот был бы мужик, он бы разгреб это как-нибудь. Надоело все на себе тащить!

Или в очереди за справкой в налоговой обругали, или сумку из магазина тяжело нести, или за квартиру опять отдала всю свою зарплату. Мало ли какие горести случаются в жизни рапунцели? Она ведь такая нежная, как цветок.

Поэтому период ожидания принца сокращается и какому-то гному дается шанс.

В письмах любой почти рапунцели есть этот период — когда гном ее обожал, а она нехотя позволяла себя любить.

В процессе она и раздражаться могла и даже страдать, что ей пришлось снизойти до гнома, но потом она будет это вспоминать как период счастья и стремиться его повторить.

Мужчина подстраивается снизу, чтобы пройти нижний ярус башни и попасть внутрь.

Он не собирается быть снизу всегда, но он хочет пройти этот квест и подстраивается.

Ну а внутри его почти сразу заглатывают. Точнее его фигуру вместе с конфетами-букетами, с лапшой и даже с ариями Жука.

Внутри розовой башни рапунцели живет голодный солитер.

Он давно там рос, почти с самого ее детства, вот это ожидание принца — это рост солитера. Когда же явится тот, кто достоин и спасет от жизни, возьмет на себя ответственность за все. Это и есть солитер. Он же — голодная пасть и хлеборезка.

Этот монстр заглатывает фигуру гнома и выращивает из нее Великана.

Под короной незаметно как растет фигура, но ее надо чем-то кормить, и из мужчины начинают вытягиваться вложения. Пока от него воротили нос, вложений тянулось меньше, а когда решили наградили собой, вложения начинают вытягиваться пачками. Ему дают понять, что он должен развлекать, говорить комплименты, раздавать обещания. Подарки и рестораны вытягиваются. И даже секс начинает доиться. Раз уж он однажды поимел рапунцель, пусть теперь имеет ее с утра до ночи, чтобы она чувствовала, насколько она дорога и насколько она лучше других женщин.

От прессинга и дойки бывший гном, нынешний уже Великан, быстро устает.

И заметив это впервые, рапунцель сразу же хочет откатить к заводским настройкам. А потом больше и больше. То есть она хочет оказаться снова в башне, недоступная и надменная, а Великана снова сделать гномом, пусть ползает в ногах, как сперва.

К счастью, из Великана гнома не сделать, как его зеленым виноградом ни оплетай.

Некоторые рапунцели из уст в уста передают друг другу заклинание, как из Великана сделать гнома.

Я с вами этим заклинанием поделюсь:

«За измены и обман сдохни, чертов Великан!

Пусть былое станет сном, возвратись обратно гном!»

Собираются на кухнях и ругают очередного Великана хором, лепят в воображении куклу вуду и протыкают ее иголками ярости.

Расправляются с Великаном как у Бальмонта в стихотворении:

Без сердца жадный Великан

Давил людей кругом.

Едва расправить тяжкий стан,

Как в рот свой, точно в страшный чан

Кровавый бросит ком.

А сердце где же? Топь болот —

Чудовищный пустырь.

Который год там дуб растет,

С дуплом, и дуб тот стережет

Слепой и злой Упырь.

Внутри дупла, как черный гад,

Уродливый комок.

Он шевелится, говорят,

Мохнат, он судорожно рад

В час казни, в страшный срок.

….

Но крылья ведают полет,

Стремленье знает путь.

И кто воздушен, тот пройдет

Все срывы ям, всю топь болот,

Чтоб цели досягнуть.

Комок кровавый, злой обман,

Ты взят моей рукой!

Последний миг свирепым дан,

И был, лишь был он, Великан,

Объят он смертной мглой!

Вот так примерно и происходит откат влюбленной рапунцели к заводским настройкам.

Это стремление превратить Великана в ничто, закидывание его фигуры грязью, обесценивание и развенчание.

Толку от этого нет.

Мужчина уходит, обидевшись на хамство, фигура его остается большой, а если и кажется меньше под зеленым виноградом, во влюбленного гнома он все равно не превращается, как бы рапунцели ни хотелось.

Он находит другую, а рапунцель злится и ненавидит «его шлюх». Ну и патриархат, конечно, ненавидит, который не позволяет женщинам царить над мужчинами.

Патриархат же сделал женщин зависимыми. Ведь в этом патриархат виноват, а не их жадная хлеборезка.

Посидев одна и осознав, что Великан уменьшился не слишком и все еще — принц, рапунцель начинает думать, что из нее вырвалась какая-то Ведьма ПМС и скинула ее принца из башни в колючие кусты, он ослеп и потерялся в лесу.

И она идет его искать. Как в детской считалочке-страшилке.

Раз, два, три, четыре, пять,

Я иду тебя искать.

Как найду тебя — беги:

Вырву сердце и кишки.

Мужчине сначала лестно, что рапунцель прибежала за ним. Он думает, что она осознала его значимость и теперь будет относиться с уважением.

Не тут-то было. Рапунцель пришла сказать, что дает ему шанс. Но он должен постараться.

Поэтому оба примирением недовольны. И вскоре расстаются опять.

Дальше по новой. С этим или другим, нет разницы.

Как рапунцели выйти из этого замкнутого круга, понятно.

Поменять заводские настройки с «подайте сильное плечо» на «сама себе мама», обратить амбиции в профессиональную сферу, а в сфере любви учитывать конкуренцию с другими женщинами и не вести себя как единственное в мире Сокровище. Отвечать на хорошее отношение мужчины чем-то хорошим, быть благодарной за вложения, щедрой и независимой, а за остывшими мужчинами не гоняться, никого не лечить от слепоты.

А вот как быть мужчинам, которые влюбились в такую рапунцель? То есть в рапана.

Как правильно себя вести с такими?

Как не стать проклятым Великаном, фигуру которого будут мазать пометом и колоть иголками, собравшись тесным женским кружком?

Понимаете, друзья?

Источник: Эволюция

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