Обвинение сестрам Хачатурян обязали переквалифицировать на самооборону

Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет РФ переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования», сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

«Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего», – приводит слова адвоката ТАСС.

«В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства, – прокомментировал защитник выводы Генеральной прокуратуры. – Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования».

Адвокат Мари Давтян в свою очередь сообщила, что, согласно постановлению Гриня, при квалификации действий обвиняемых следствием не были в полном объеме учтены выводы экспертов Сербского, из которых следует, что в день совершения преступления у Марии, Крестины и Ангелины возникло психическое расстройство и развилась защитно-оборонительная реакция на действия отца, «что ограничило их способность в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими».

«При этом, отмечает прокуратура, выявленное у сестер Хачатурян психическое расстройство находится в прямой причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна и расценивается, как причинившее тяжкий вред здоровью», – отметила она. По ее словам, согласно показаниям экспертов – психиатра и психолога, – все три сестры воспринимали обстановку в семье, как угрожающую их жизням и здоровью. «Их эмоциональное состояние характеризовалось ощущением бессилия, унижения и безысходности», – напомнила Давтян.

По словам адвоката младшей сестры Марии Хачатурян Ярослава Пакулина, Гринь в своем постановлении резюмирует, что собранные по делу доказательства опровергают квалификацию действий девушек как убийство. «В постановлении есть ссылка на разъяснения Верховного суда, согласно которым состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся и продолжаемый характер, в частности, истязанием, а право на необходимую оборону в этом случае сохраняется до момента окончания такого посягательства», – сказал защитник.

«В отношении моей подзащитной замгенпрокурор дополнительно отметил, что не является бесспорным и утверждение следствия об участии Крестины в причинении смерти отцу, поскольку он сделан лишь на основании ее первоначальных показаний и сестер без учета данных с камер наружного наблюдения, иных материалов дела и экспертной оценки психического состояния обвиняемых, – отметил адвокат Крестины Алексей Липцер. – В связи с этим, прокуратура вернула дело для устранения допущенных нарушений закона и надлежащей оценки собранных доказательств».

При этом, по словам адвокатов, следователь обжаловал данное постановление бывшему Генпрокурору Юрию Чайке, «однако в жалобе было отказано с указанием, что мотив совершения преступления и конечной цели посягательства должным образом не проверен». Защита напомнила, что замгенпрокурора Гринь курировал надзор над следствием и изучал уголовные дела следственных органов федерального уровня перед направлением их в суд.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В конце декабря было решено, что сестрам Хачатурян не будет продлеваться мера пресечения в виде запрета покидать дом в определенные часы.

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