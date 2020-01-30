«Звезды спасут Землю»: Вован и Лексус поговорили с «Джокером» от имени семейства Тунберг

«Звезды спасут Землю»: Вован и Лексус поговорили с «Джокером» от имени семейства Тунберг

30.01.2020, 23:30, Новости дня

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса. Они поговорили со звездой фильма "Джокер" от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Запись разговора Вован и Лексус выложили на своем YouTube-канале.

Как сообщает РИА Новости, в роли Греты Тунберг выступила знакомая пранкеров. От имени отца активистки говорил Столяров.

"Я планирую запустить новую кампанию "Звезды спасут Землю", это будет моя коллаборация с известными людьми, – обратилась к Фениксу "Грета". – Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве".

В ответ на это артист заверил, что он и его девушка, актриса Руни Мара, готовы оказать активистке всяческое содействие.

Помимо этого, "Грета" заявил Фениксу, что хотела бы сняться в продолжении фильма "Джокер", если такой сиквел будут снимать. Актер пообещал при случае поговорить на этот счет с режиссером.

Напоследок подставная Тунберг попросила актера рассмеяться, как его герой. Тот признался, что "уже забыл, как это делается", но все же исполнил эту просьбу.

В итоге актер все же понял, что его разыграли.

"Это было великолепно. Ребята, вы молодцы", – поблагодарил он пранкеров.

 

Ранее Вован и Лексус звонили от имени Греты Тунберг члену Конгресса США от Демократической партии, активной стороннице импичмента президента Дональда Трампа и антироссийских санкций Максин Уотерс. "Грета" сообщила, что находятся в Северной Каролине на забастовке "в поддержку экологии острова Чунга-Чанга". Собеседники предложили конгрессвумен произнести речь для "митингующих", переключив ее на громкую связь.

Источник: Вести



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