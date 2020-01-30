В сети появилась запись массовой драки в Харькове. Видео

В сети появилась запись массовой драки в Харькове. Видео

30.01.2020, 23:30, Новости дня

О ранении Величко также сообщает в Facebook Ольга Калениченко.

С места перестрелки, по моей инфе, увезли "Чили". Сергей Величко. Активный участник "Азова". Он кстати ни раз попадал в…

Posted by Ольга Калениченко on Neljapäev, 30. jaanuar 2020

Для поиска участников конфликта правоохранители ввели в Харькове и области специальную операцию «Сирена». Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Видео: Харків Times / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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