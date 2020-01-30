В сети появилась запись массовой драки в Харькове. Видео

О ранении Величко также сообщает в Facebook Ольга Калениченко.
С места перестрелки, по моей инфе, увезли "Чили". Сергей Величко. Активный участник "Азова". Он кстати ни раз попадал в…
Posted by Ольга Калениченко on Neljapäev, 30. jaanuar 2020
Для поиска участников конфликта правоохранители ввели в Харькове и области специальную операцию «Сирена». Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Видео: Харків Times / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Госсекретарь Майк Помпео 31 января посетит Киев и проведет переговоры с представителями украинского руководства о расширении и укреплении отношений между США и Украиной, а также о совместном противостоянии угрозе влияния со стороны России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг Госдепартаментом. В украинской столице глава Госдепартамента встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел […]
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