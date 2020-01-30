Apple заплатит штраф в 837 миллионов долларов

Более 1,1 млрд долларов компенсации присудил суд в США Калифорнийскому институту технологий (CalTech) за нарушения его патентов IT-гигантами Apple и Broadcom.
Производителя iPhone обязали заплатить 837,8 миллионов долларов, а одному из ведущих мировых производителей коммуникационных чипов — 270,2 млн. Институт ранее обратился в суд в связи с незаконным использованием запатентованных им решений в области беспроводной передачи данных по Wi-Fi.
По данным Bloomberg, это шестая крупнейшая по объёму выплаты компенсация, из когда-либо присуждавшихся в подобных исках. Впрочем, Apple намерена обжаловать вердикт присяжных, как и Broadcom. В компания настаивают, что не нарушали патентов, но даже в таком случае сумма компенсации не должна была бы быть значительной.
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Вести.Hi-tech
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