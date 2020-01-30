Apple заплатит штраф в 837 миллионов долларов

Более 1,1 млрд долларов компенсации присудил суд в США Калифорнийскому институту технологий (CalTech) за нарушения его патентов IT-гигантами Apple и Broadcom.

Производителя iPhone обязали заплатить 837,8 миллионов долларов, а одному из ведущих мировых производителей коммуникационных чипов — 270,2 млн. Институт ранее обратился в суд в связи с незаконным использованием запатентованных им решений в области беспроводной передачи данных по Wi-Fi.

По данным Bloomberg, это шестая крупнейшая по объёму выплаты компенсация, из когда-либо присуждавшихся в подобных исках. Впрочем, Apple намерена обжаловать вердикт присяжных, как и Broadcom. В компания настаивают, что не нарушали патентов, но даже в таком случае сумма компенсации не должна была бы быть значительной.

Текст:

Вести.Hi-tech

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Госсекретарь Майк Помпео 31 января посетит Киев и проведет переговоры с представителями украинского руководства о расширении и укреплении отношений между США и Украиной, а также о совместном противостоянии угрозе влияния со стороны России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг Госдепартаментом. В украинской столице глава Госдепартамента встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел […]