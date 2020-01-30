СКА прервал победную серию «Авангарда» в КХЛ

СКА прервал победную серию «Авангарда» в КХЛ

30.01.2020, 23:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на льду домашней арены в овертайме обыграл омский "Авангард" с минимальным счетом – 1:0. Для армейцев эта победа стала четвертой кряду.

Основное время встречи завершилось без голов – 0:0. В овертайме шайбу за 20 секунд до сирены забросил Владимир Ткачев, которому ассистировали Максим Карпов и Артем Зуб.

СКА с 77 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Авангард", прервавший победную серию из восьми игр, расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе также 77 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ петербуржцы в понедельник, 3 февраля, на выезде сыграют с московским "Спартаком", а омичи двумя днями ранее в Нур-Султане встретятся с местным "Барысом".

Источник: Вести



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