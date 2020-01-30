У пассажирки круизного лайнера, который стоит у берегов Италии, не выявили коронавирус 2019-nCoV

У пары туристов из Китая, которые были на борту круизного лайнера Costa Smeralda, задержанного у берегов Италии, не обнаружили заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом вечером 30 января сообщило итальянское агентство ANSA.

Супруги из Гонконга были изолированы. У женщины был жар и легкие симптомы гриппа, а у мужчины симптомов не было.

Тесты на коронавирус дали негативный результат, это подтвердила также лаборатория в Риме.

Как отметил канал Rai News, у женщины выявлен вирус гриппа типа H1N1.

В то же время, никому из пассажиров лайнера и членов экипажа пока не разрешили сойти на берег. Вероятно, им разрешат покинуть судно 31 января, отметил канал.

Пара туристов из Гонконга прибыла в Милан 25 января, а затем направилась в Савону, где присоединилась к участникам круиза на Costa Smeralda. Всего на борту лайнера около 6000 человек, из них более 750 – из Китая и Гонконга.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: У пары туристов из Китая, которые были на борту круизного лайнера Costa Smeralda, задержанного у берегов Италии, не обнаружили заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом вечером 30 января сообщило итальянское агентство ANSA. Супруги из Гонконга были изолированы. У женщины был жар и легкие симптомы гриппа, а у мужчины симптомов не было. Тесты на коронавирус дали негативный […]