ВОЗ: эпидемия коронавируса – чрезвычайная ситуация глобального масштаба

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус объявил о принятом решении после встречи Чрезвычайного комитета – независимой группы экспертов и на фоне растущего количества свидетельств того, что вирус распространился на 18 стран.
Выступая на пресс-конференции в Женеве, глава ВОЗ сказал, что в последние недели имело место беспрецедентное распространение инфекции, на которое дается беспрецедентный ответ.
«Позвольте мне прямо заявить, что это заявление не является вотумом недоверия Китаю», – подчеркнул Гебреисус.
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Последнее: Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус объявил о принятом решении после встречи Чрезвычайного комитета – независимой группы экспертов и на фоне растущего количества свидетельств того, что вирус распространился на 18 стран. Выступая на пресс-конференции в Женеве, глава ВОЗ сказал, что в […]
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