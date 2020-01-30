ВОЗ: эпидемия коронавируса – чрезвычайная ситуация глобального масштаба

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус объявил о принятом решении после встречи Чрезвычайного комитета – независимой группы экспертов и на фоне растущего количества свидетельств того, что вирус распространился на 18 стран.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, глава ВОЗ сказал, что в последние недели имело место беспрецедентное распространение инфекции, на которое дается беспрецедентный ответ.

«Позвольте мне прямо заявить, что это заявление не является вотумом недоверия Китаю», – подчеркнул Гебреисус.

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Последнее: Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус объявил о принятом решении после встречи Чрезвычайного комитета – независимой группы экспертов и на фоне растущего количества свидетельств того, что вирус распространился на 18 стран. Выступая на пресс-конференции в Женеве, глава ВОЗ сказал, что в […]