В Петербурге изберут меру пресечения участникам дела о «липовых» брокерских конторах

В Петербурге изберут меру пресечения участникам дела о «липовых» брокерских конторах

30.01.2020, 23:06, Новости дня

Куйбышевский районный суд изберет меру пресечения шести задержанным по делу о подставных брокерских конторах. Дело было возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По предварительным оценкам, ущерб от деятельности подозреваемых составил больше 21 миллиона рублей, информируют "Вести Санкт-Петербург". Напомним, злоумышленники организовали фиктивные брокерские конторы и работали от имени международной компании. Деньги от клиентов поступали на их счета, а в операциях на электронном валютном рынке они участия не принимали. После поступления денег, клиентам озвучивали, что сделка убыточна.

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ГТРК "Санкт-Петербург"

Источник: Вести



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Последнее: Куйбышевский районный суд изберет меру пресечения шести задержанным по делу о подставных брокерских конторах. Дело было возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По предварительным оценкам, ущерб от деятельности подозреваемых составил больше 21 миллиона рублей, информируют "Вести Санкт-Петербург". Напомним, злоумышленники организовали фиктивные брокерские конторы и работали от имени международной компании. Деньги от клиентов поступали на их счета, […]

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