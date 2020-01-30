Россия прекратила выдачу виз китайцам

МИД РФ рекомендует россиянам воздерживаться от всех поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью. Кроме того, с 30 января временно приостанавливается оформление электронных виз гражданам КНР для въезда в Россию, передает телеканал "Россия 24".

В Москве организовано дежурство мобильных медицинских бригад у гостиниц для проверки китайских туристов на коронавирус (2019-nCoV). Первые 40 бригад начали работу в четверг.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах РФ на Дальнем Востоке закрыта граница с Китаем, где от него уже погибли 162 человека.

Кроме того, перекрыто как автомобильное, так и пешеходное сообщение с Китаем. В ночь на 31 января будет ограничено железнодорожное сообщение с этой страной, российские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай.

Источник: Вести

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