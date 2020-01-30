Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Леганес» в 1/8 финала Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу каталонская "Барселона" на поле домашнего стадиона "Камп Ноу" разгромила "Леганес", забив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0.
У победителей встречи дубль оформил Лионель Месси (59-я, 89-я минуты) и по разу отличились Антуан Гризманн (4), Клеман Лангле (27) и Артур Рамос (77). Стоит отметить, что Месси, помимо двух голов, записал на свой счет голевой пас.
Таким образом, "Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании. Своего следующего соперника подопечные Энрике Сетьена узнаю позднее.
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