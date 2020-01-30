Опубликованы новые рендеры умного браслета Realme Band

В интернете распространили свежие снимки умного браслета Realme Band. Фитнес-трекер, согласно словам представителей компании-производителя, будет анонсирован в самом скором времени.
На сегодня каких-либо сведений относительно технических параметров новинки нет. Новое фото было сделано в общественном месте. Устройство заметили на руке, предположительно, одного из сотрудников Realme. Умный браслет Realme Band получил гибкий дисплей, что заметно выделяет его среди конкурентов. При этом ремешок окрашен в жёлтый цвет.
Компания продолжает традицию следования единому стилю оформления своих продуктов в сегменте носимой техники. Несколько ранее на прилавках магазинов появились TWS-наушники от Realme, которые также были оформлены в ярко-жёлтом цвете. Анонс девайса запланирован на ближайшие даты. В скором времени может состояться мероприятие, на котором продемонстрируют обновлённую версию Realme Pro.
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Последнее: В интернете распространили свежие снимки умного браслета Realme Band. Фитнес-трекер, согласно словам представителей компании-производителя, будет анонсирован в самом скором времени. На сегодня каких-либо сведений относительно технических параметров новинки нет. Новое фото было сделано в общественном месте. Устройство заметили на руке, предположительно, одного из сотрудников Realme. Умный браслет Realme Band получил гибкий дисплей, что заметно выделяет […]
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