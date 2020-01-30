ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае

ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае

30.01.2020, 22:58, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV болезни в Китае международной чрезвычайной ситуацией, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС в Женеве.

«Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», – цитирует гендиректора ВОЗ ТАСС.

Напомним ,в четверг стало известно о планируемой приостановке грузового железнодорожного сообщения РФ с Китаем. Позднее приказ о приостановке отменили.

По данным на утро четверга из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек, зафиксировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания.



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Последнее: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV болезни в Китае международной чрезвычайной ситуацией, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС в Женеве. «Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой […]

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