Стиль звездных детей: младшие дети Криштиану Роналду и Джорджины Родригес — Эва, Алана-Мартина и Матео

Пять лет назад мы рассказывали о том, как и во что одевается сын Криштиану Роналду — Криштиану-младший. С тех пор утекло немало воды: в частности, у футболиста появилась любимая девушка и родилось еще трое детей. Сегодня в день, когда Криштиану побил мировой рекорд Instagram, став единственным пользователем сети, на которого подписано 200 миллионов человек, мы разбираем стиль его младших детей — Матео, Аланы-Мартины и Эвы, регулярно мелькающих в публикациях на его страничке.

Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес и детьмиКликните на фото для просмотра галереи

В статусе завидного холостяка и отца-одиночки Криштиану Роналду ходил до 2016 года. Все изменилось в одночасье, когда он встретил 22-летнюю Джорджину Родригес. Первые фотографии пары из «Диснейленда» наделали много шума, все пытались выяснить — кто же эта девушка, занявшая долго пустовавшее после Ирины Шейк место.

Вскоре биография загадочной брюнетки была раскрыта: Джорджина родилась и выросла в Хаке, испанской провинции Уэкс. В родном городе ей довелось работать официанткой в одном из местных ресторанов, пока она не решила переехать в Бристоль, чтобы овладеть в совершенстве английским языком, а затем — в Лондон ради учебы в Академии танца. Перед встречей с Криштиану Роналду Джорджина вернулась в Мадрид, где работала продавцом в бутике Gucci. Согласно сведениям испанского издания Mundo Deportivo, отец Джорджины — бывший футболист родом из Аргентины, а ее мать погибла в автокатастрофе в 2011 году. У Джорджины есть родная сестра, которая старше ее на год.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Влюбленным потребовалось несколько месяцев для того, чтобы разговоры об их романе как о пиар-ходе прекратились. Уже весной Джорджину заметили на пляже с округлившимся животом, а летом стало известно — подруга футболиста ждет девочку.

СМИ готовились поздравить Роналду с появлением второго ребенка грядущей осенью, но он преподнес им настоящий сюрприз: в июне 2017-го суррогатная мать, имя которой не разглашается, родила спортсмену близнецов — мальчика и девочку. Младшего сына Криштиану назвал Матео, а дочь Евой. В момент появления малышей на свет Криштиану находился за пределами Испании, но как только ему сообщили радостную новость, он тотчас же устремился домой.

Мой сын Роналду-младший часто говорит, что хочет много братьев и сестер. Мы хотим семерых детей! Для меня число 7 магическое,- цитировала слова Роналду, ставшего многодетным отцом, португальская газета Correio da Manha.

Матео и Эва

Все заботы о новорожденных взяла на себя Джорджина Родригес, которая тогда находилась на 5-м месяце беременности. Ее Instagram заполнили семейные кадры, тогда как Криштиану активно готовился к новому сезону и грядущему Чемпионату мира. Насладиться тройным счастьем футболист толком не успел, потому что осенью того же 2017 года у него появился четвертый ребенок — дочь Алана-Мартина.

Малышка сблизила нас. Я никогда не ощущала себя такой счастливой. Когда мы вернулись из больницы, Криштиану устроил сюрприз — семейный ужин с нашими близкими. Я самая счастливая женщина в мире! Мы с Криштиану очень хорошо дополняем друг друга. У нас красивые отношения, мне нужно только, чтобы он был рядом с нами. Я чувствую его заботу, любовь и внимание, — рассказала Джорджина после рождения дочери.

Джорджина Родригес с дочерью Аланой-Мартиной

Поскольку разница в возрасте у Аланы-Мартины с близнецами Матео и Эвой небольшая, Джорджина часто одевает малышей в похожие наряды, в которых они выглядят, как тройняшки. Брендомания, к которой склонен Криштиану, обходит детей стороной — Джорджина старается покупать малышам максимально простую и удобную одежду. В гардеробах Аланы-Мартины и Эвы полно разноцветных трикотажных платьев, леггинсов, футболок, спортивных костюмов. Чаще всего Джорджина делает выбор в пользу розового цвета для дочек, выбирая вещи с забавными мультяшными принтами и нашивками. А младший сын Роналду Матео уже вовсю идет по стопам старшего брата и отца. Гонять резиновый мяч по комнатам удобнее всего в спортивных шортиках и майках, и ему в этом не отказывают. Джорджина Родригес с младшими детьми Кликните на фото для просмотра галереи

Одежду в стиле casual в гардеробе малышей родители охотно разбавляют разными костюмами. Джорджина любит устраивать костюмированные вечеринки, будь то Хэллоуин, Новый год или чей-то день рождения. Так, Матео уже успел побывать Человеком-пауком, Эва — Золушкой, а Алана-Мартина — Белоснежкой.

Фотографиями детей с нескрываемым удовольствием делится в социальных сетях и сам Криштиану, набравший таким образом уже 200 миллионов «фолловеров», и Джорджина, у которой пока подписчиков — «скромные» 15 миллионов. Семейная идиллия ожидаемо приводит к тому, что пару расспрашивают о свадьбе. В общении с прессой Джорджина сказала, что к замужеству готова, но спешить пока некуда.

Я, как любая влюб­ленная девушка, очень хочу выйти замуж за своего избранника. Но сейчас у нас много дел, и свадьба среди них не на первом месте. Но однажды она, конечно же, состоится,

— отвечала Джорджина на расспросы о свадьбе.

А пока у пары и без того много дел: они воспитывают детей, активно путешествуют, развивают карьеру и занимаются совместным бизнесом — недавно влюбленные открыли клинику по пересадке волос в Мадриде.

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Последнее: Пять лет назад мы рассказывали о том, как и во что одевается сын Криштиану Роналду — Криштиану-младший. С тех пор утекло немало воды: в частности, у футболиста появилась любимая девушка и родилось еще трое детей. Сегодня в день, когда Криштиану побил мировой рекорд Instagram, став единственным пользователем сети, на которого подписано 200 миллионов человек, мы разбираем стиль […]