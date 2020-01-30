Майк Помпео: США выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины

КИЕВ – Соединенные Штаты поддерживают нового лидера, президента Зеленского, в его усилиях по преодолению коррупции и построения демократии в стране. Об этом в интервью Bloomberg TV накануне европейского и центрально-азиатского турне заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Украина находится под огромным давлением со стороны России. Президент Трамп принял меры по противодействию России, президент Обама отказался это делать. Мы предоставили оборонительное оружие, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы поддерживаем нового лидера, президента Зеленского, в его усилиях по преодолению коррупции и построения демократии в стране. Наша политика в отношении Украины основана на основополагающих принципах уменьшения коррупционного влияния и оказания помощи украинскому народу в построении демократии», – сказал Майк Помпео.

Майк Помпео отметил, что Украина – большой торговый партнер для Соединенных Штатов, которые имеют много интересов относительно этой страны. Он подчеркнул, что политика США в отношении Украины не изменилась. Госсекретарь США Помпео с 29 января по 4 февраля 2020 года посещает Великобританию, Украину, Беларусь Казахстан и Узбекистан.

В Киеве глава внешнеполитического ведомства США проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, «чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», подчеркивается в сообщении для прессы на сайте Государственного департамента США.

Во время встречи министра иностранных дел Вадима Пристайко с государственным секретарем США Майком Помпео, в пятницу, 31 января, будут обсуждаться вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению обороноспособности, продвижению внутренних реформ в нашем государстве, развитию экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

После завершения переговоров Вадим Пристайко и Майк Помпео примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину».

В центре украинской столицы, где проходили события Революции достоинства, Госсекретарь Помпео почтит память погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

«В Минске, 1 февраля, Государственный секретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше желание нормализовать наши двусторонние отношения», – подчеркивается в сообщении на сайте Государственного департамента США.

Высокая ценность визита и сложный момент в отношениях

Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» (East European Security Research Initiative Foundation) Максим Хилько считает, что сегодня «сложный момент» во взаимоотношениях США и Украины.

«Я бы сказал, что сегодня недостаточно удобное время, и есть влияние информации в прессе о том, что Помпео говорил о якобы недостаточной важности Украины для США, о достоверности этой истории. Но ее влияние, тень, процесс импичмента Трампа – все это выставляет Украину в не лучшем виде. Очевидно, что обвинения, звучащие в адрес Трампа в связи с Украиной, не могут его не раздражать, Украина стала заложником в двухпартийной американской предвыборной борьбе», – высказывает Максим Хилько свои предположения в комментарии для корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Темы, которую приходится обсуждать в прессе и экспертных кругах – телефонный разговор Трампа и Зеленского летом 2019 года, замораживание помощи Украине, он называет токсичными для американской администрации. Но тем высока ценность этого визита, который проходит в такой обстановке, подчеркивает Максим Хилько.

«Это сложный момент и на этом фоне визит Госсекретаря Соединенных Штатов в Украину важен, он демонстрирует, что Украина важный партнер для США. Далеко не все страны в этой ситуации посещает Майк Помпео, этим визитом подчеркивается поддержка Украины, демонстрируется стабильно повышенный интерес к региону со стороны США», – утверждает Максим Хилько.

Он считает, что для Украины сегодня важно сохранить поддержку США и укрепить вектор внешнеполитического и сотрудничества с западным миром.

«Визит Помпео в Украину и Беларусь – это сигнал поддержки Вашингтона для этого региона, который Россия пытается вернуть в зону своего влияния. Это сигнал о том, что Штаты остаются с Украиной, несмотря на все, звучащие сегодня, скандальные истории», – подчеркивает Максим Хилько.

Визит Помпео, Украина и Беларусь в контексте европейской безопасности

Обозреватель Украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Горевой также говорит о сложной ситуации в отношениях, несмотря на то, что США признают, что Украина – стратегический партнер в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

«Но при этом до сих пор не назначен посол Соединенных Штатов в Украине и спецпредставитель США по Украине, на должность, которую до сих пор занимал Курт Волкер. Помощь Украине в зависимости от ситуации республиканцами и демократами может трактоваться по-разному», – говорит Дмитрий Горевой корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что этот визит глава внешнеполитического ведомства США наносит не только в Украину, но и в другие страны, в частности, в Беларусь, которая могла бы принимать участие в поддержке европейской и евроатлантической системе безопасности.

«До конца мы не можем понимать политические мотивы Александра Лукашенко, который известен своим заигрыванием с Западом в кризисные моменты отношений с Россией и своими попытками продать свою лояльность. Сегодня сложно понять, наступило ли для Беларуси «время Ч», когда Минск понимает, что больше с Россией он не сможет быть просто так, получая ресурсы, – Кремль хочет настоящей интеграции», – подчеркивает Дмитрий Горевой.

Дмитрий Горевой подчеркивает, что анонсированная встреча Майка Помпео в Киеве с руководителями украинских религиозных организаций демонстрирует желание американской внешней политики защищать религиозные свободы во всем мире.

США и ЕС расширили санкции за аннексию Крыма

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России из-за дестабилизирующих действий против Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США (Департамента казначейства), сообщает УНИАН 30 января. В частности, Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства применило ограничительные меры против восьми человек и одной компании в ответ на постоянную агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма.

Ранее против семи из этих лиц, являющихся так называемыми «лицами» на территории аннексированного Крыма, санкции ввел Европейский Союз – за проведение незаконных местных «выборов» в сентябре 2019 года.

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Последнее: КИЕВ – Соединенные Штаты поддерживают нового лидера, президента Зеленского, в его усилиях по преодолению коррупции и построения демократии в стране. Об этом в интервью Bloomberg TV накануне европейского и центрально-азиатского турне заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. «Украина находится под огромным давлением со стороны России. Президент Трамп принял меры по противодействию России, президент Обама отказался […]