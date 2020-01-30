Россия закрывает границу с Китаем, чтобы предотвратить распространение коронавируса

МОСКВА — Россия присоединилась к списку стран, принимающих жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса из Китая. Это стало одним из первых серьезных испытаний для нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Мишустин, находящийся в должности вторую неделю после неожиданной перестановки в правительстве, проведенной президентом Владимиром Путиным, представил серию мер, направленных на предотвращение распространения болезни.
Новый премьер распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.
«Мы должны сделать всё, чтобы защитить наших людей», – подчеркнул он, выступая на заседании, которое транслировалось по телевидению.
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, в отдельных приграничных районах вскоре будет полностью приостановлено пешеходное и автомобильное сообщение с Китаем. На данный момент Россия планирует закрыть 16 из 25 пунктов пропуска через границу с полуночи четверга.
Российское Министерство иностранных дел также приостановило выдачу электронных виз гражданам Китая, откуда в последние годы в Россию приезжает больше всего туристов. МИД также рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Между тем железнодорожное сообщение с Китаем пока действует: прямые поезда знаменитой Транссибирской магистрали по маршруту Москва – Пекин будут ходить до 1 марта.
Компания «Аэрофлот» заявила, что пока продолжает осуществлять рейсы в Китай, но предложила пассажирам увеличенный срок возврата билетов.
Судя по всему, власти рассчитывают, что ограничение транспортных коридоров даст пассажирам возможность вернуться домой, а специалистам в области здравоохранения – эффективно следить за развитием ситуации.
С экономической точки зрения ситуация менее очевидна: туроператоры и «Российские железные дороги» предупреждают, что потери могут составить сотни миллионов долларов, в зависимости от того, как долго будут действовать ограничения.
Тем временем в Китае зафиксирован резкий скачок числа случаев заболевания: по состоянию на четверг, зарегистрировано 7 800 случаев заражения и 170 смертей.
Российские власти настаивают, что на территории страны пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания.
Однако и Кремль, и частный сектор, очевидно, всерьез относятся к беспокойству общественности.
В четверг сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s отменила широко разрекламированную акцию в честь 30-летия открытия первого ресторана в Москве 31 января 1990 года. В день годовщины некоторые блюда планировалось продавать по ценам того времени.
«Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», – говорится в заявлении гендиректора компании в России Марка Карены, опубликованном на сайте McDonald’s.
Тем временем власти Забайкальского края заявляют, что зафиксировали случаи заражения скота ящуром и принимают необходимые меры. Уничтожены 58 голов крупного рогатого скота и 18 свиней, заразившиеся вирусом.
Тем временем российское Министерство здравоохранения опубликовало список лекарств, которые могут помочь в борьбе с симптомами заболевания. В список попали несколько препаратов, используемых для борьбы с ВИЧ.
Путин постарался заверить граждан, что его новое правительство готово к самым неблагоприятным сценариям.
Говоря о коронавирусе в ходе совещания с членами кабинета в среду, российский лидер призвал правительство сделать все возможное, чтобы «минимизировать потери».
«Вопрос – насколько мы готовы к этому вызову», – отметил он
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