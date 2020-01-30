Максимальный штраф за нарушение прав верующих предложено сократить в 10 раз

Максимальный размер штрафа за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях для юридических лиц в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) сократится с 1 млн до 100 тыс. рублей.
«Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», – приводит текст документа ТАСС.
Действующая редакция КОАП предписывает штраф для юридических лиц по соответствующей статье «от 100 тыс. до 1 млн рублей».
Уменьшится и размер штрафа для физических лиц и чиновников. Он составит, согласно проекту, «на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или предупреждение; на должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей». Действующая редакция КОАП предусматривает штраф за нарушение права на свободу вероисповедания «на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей».
Напомним, в четверг Министерство юстиции обнародовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
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Последнее: Максимальный размер штрафа за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях для юридических лиц в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) сократится с 1 млн до 100 тыс. рублей. «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, […]
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