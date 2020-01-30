Максимальный штраф за нарушение прав верующих предложено сократить в 10 раз

Максимальный штраф за нарушение прав верующих предложено сократить в 10 раз

30.01.2020, 22:44, Новости дня

Максимальный размер штрафа за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях для юридических лиц в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) сократится с 1 млн до 100 тыс. рублей.

«Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», – приводит текст документа ТАСС.

Действующая редакция КОАП предписывает штраф для юридических лиц по соответствующей статье «от 100 тыс. до 1 млн рублей».

Уменьшится и размер штрафа для физических лиц и чиновников. Он составит, согласно проекту, «на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или предупреждение; на должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей». Действующая редакция КОАП предусматривает штраф за нарушение права на свободу вероисповедания «на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей».

Напомним, в четверг Министерство юстиции обнародовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект нового Кодекса об административных правонарушениях.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Максимальный размер штрафа за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях для юридических лиц в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) сократится с 1 млн до 100 тыс. рублей. «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика