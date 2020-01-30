Грымчака выпустили из СИЗО, Нацбанк Украины понизил учетную ставку. Главное за день

Домашний арест для Грымчака
Высший антикоррупционный суд Украины освободил из-под стражи бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Он будет находится под круглосуточным домашним арестом до 14 февраля.
Грымчаку инкриминируют злоупотребление влиянием в интересах частной компании.
Экстрадиция Цемаха возможна
Стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос на защиту от экстрадиции в Нидерланды фигуранта дела о крушении MH17, бывшего начальника «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимира Цемаха.
Коронавирус и мир
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией медицинского характера, имеющей международное значение.
Коронавирус и Украина
В аэропорту Борисполь приземлился самолет компании «Международные авиалинии Украины», который эвакуировал 158 украинцев с острова Хайнань в Китае в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.
Украинские авиакомпании МАУ и SkyUp заявили, что с 4 февраля приостанавливают прямые рейсы в Китай.
Вероятность, что в Украину мог прибыть человек, зараженный коронавирусом 2019-nCoV, оценивается как средняя, подчеркнули в Центре общественного здоровья украинского Минздрава.
Поджог машины журналиста
Во Львове подожгли автомобиль журналистки «Радіо Свобода» Галины Терещук. По словам свидетелей, к машине подошел мужчина в маске, положил под «дворники» на лобовом стекле пакеты, поджег их и убежал.
Терещук рассказала, что угроз не получала, но не считает, что поджог связан с «бытовыми причинами».
Учетная ставка снижается
С 31 января учетная ставка будет снижена с 13,5% до 11%, заявили в Национальном банке Украины.
Глава регулятора Яков Смолий предполагает, что удастся снизить учетную ставку до 7% на конец 2020 года, что повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также стимулирует деловую активность.
Brexit: остались сутки
Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения. Brexit произойдет 31 января в полночь по центральноевропейскому времени.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Домашний арест для Грымчака Высший антикоррупционный суд Украины освободил из-под стражи бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Он будет находится под круглосуточным домашним арестом до 14 февраля. Грымчаку инкриминируют злоупотребление влиянием в интересах частной компании. Экстрадиция Цемаха возможна Стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сын Валерии дважды за неделю попал в ДТП / 13 декабря
- Зеленский: В любом случае не начну войну на Донбассе / 2 декабря
- Билык обнародовала черно-белое фото с сыном Табризом и видео из фотостудии / 25 декабря
- Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить огонь / 8 января
- После скандала с «прослушкой Гончарука» меры безопасности в высоких кабинетах усилили – нардеп Монастырский / 28 января
- Не забирающих ребенка из клиники родителей объявили в розыск / 28 января
- ГБР подозревает полицейского из Луганской области в превышении власти и проникновении в жилье / 15 января
- Орешкин заявил о максимальной за 12 лет доле инвестиций в ВВП в 2019 году / 30 ноября