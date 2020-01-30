Мнение: Граждане голосуют за международное право

Причем не словами, а делами.

25% всех обращений в 2019 году в ЕСПЧ – от российских граждан. Больше 15 тысячи заявлений. По абсолютным цифрам наша страна на первом месте.

Без международного договора, который подписан и ратифицирован Россией еще в 90-е, это было бы невозможно.

Между прочим, по Конституции, подписанные и ратифицированные международные договора становятся частью правовой системы России. Так что ЕСПЧ, можно сказать, — российское судебное учреждение. Где граждане нашей страны могут постараться найти управу на путинское басманное правосудие.

Интересно, что в этом порядке Путин собрался поменять? И для кого? Для граждан России?

Они его об этом не просили.

Оцените уровень демагогии в послании Путина:

«Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».

Это буквально выдавать черное за белое.

Если кому и мешает возможность граждан защищать свои права в ЕСПЧ, согласно международному договору, так это чиновникам Путина и ему самому. Потому что есть суд, на который нельзя надавить, который не будет строиться под начальство.

Вот и растет число обращений российских граждан в ЕСПЧ.

А здесь в России, у начальства крепнет желание не исполнять его решения там, где ему не хочется. Разумеется, под лозунгом – «все во имя человека». И мы даже знаем этого человека.

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Причем не словами, а делами. 25% всех обращений в 2019 году в ЕСПЧ – от российских граждан. Больше 15 тысячи заявлений. По абсолютным цифрам наша страна на первом месте. Без международного договора, который подписан и ратифицирован Россией еще в 90-е, это было бы невозможно. Между прочим, по Конституции, подписанные и ратифицированные международные договора становятся частью […]