Мнение: Граждане голосуют за международное право

Причем не словами, а делами.
25% всех обращений в 2019 году в ЕСПЧ – от российских граждан. Больше 15 тысячи заявлений. По абсолютным цифрам наша страна на первом месте.
Без международного договора, который подписан и ратифицирован Россией еще в 90-е, это было бы невозможно.
Между прочим, по Конституции, подписанные и ратифицированные международные договора становятся частью правовой системы России. Так что ЕСПЧ, можно сказать, — российское судебное учреждение. Где граждане нашей страны могут постараться найти управу на путинское басманное правосудие.
Интересно, что в этом порядке Путин собрался поменять? И для кого? Для граждан России?
Они его об этом не просили.
Оцените уровень демагогии в послании Путина:
«Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».
Это буквально выдавать черное за белое.
Если кому и мешает возможность граждан защищать свои права в ЕСПЧ, согласно международному договору, так это чиновникам Путина и ему самому. Потому что есть суд, на который нельзя надавить, который не будет строиться под начальство.
Вот и растет число обращений российских граждан в ЕСПЧ.
А здесь в России, у начальства крепнет желание не исполнять его решения там, где ему не хочется. Разумеется, под лозунгом – «все во имя человека». И мы даже знаем этого человека.
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Причем не словами, а делами. 25% всех обращений в 2019 году в ЕСПЧ – от российских граждан. Больше 15 тысячи заявлений. По абсолютным цифрам наша страна на первом месте. Без международного договора, который подписан и ратифицирован Россией еще в 90-е, это было бы невозможно. Между прочим, по Конституции, подписанные и ратифицированные международные договора становятся частью […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Забрать исковые требования против «Газпрома» без адекватной компенсации невозможно / 7 декабря
- 27 лет и 5 месяцев: Мария Миронова опубликовала новое фото сыновей / 13 января
- Евгений Миронов получил серьезную травму головы во время спектакля / 5 декабря
- Ученые США рассказали о простых секретах долголетия / 24 января
- Стало известно, как живут родные Иосифа Кобзона после его смерти / 13 декабря
- Радиотелескоп за Луной поможет изучить раннюю Вселенную / 4 декабря
- Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз / 26 ноября
- Связан с уголовниками: вскрылась неприятная правда про Зеленского / 25 ноября