«Герта» заплатила 27 млн евро за переход форварда «Милана» Пентека

Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в немецкой бундеслиге. 24-летний поляк подписал долгосрочный контракт с берлинской "Гертой", подробности которого не разглашаются.
По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "красно-черные" выручили на продаже футболиста не менее 27 миллионов евро, при этом его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.
Gehen wir es an! 🤝 Neuzugang 'Pistolero' #Piatek im ersten Interview als Blau-Weißer: https://t.co/41MWqvPq4J 👈#hahohe pic.twitter.com/NmOZMdKkII
— Hertha BSC (@HerthaBSC) January 30, 2020
Пентек перешел в "Милан" из "Дженоа" зимой 2019 года за 38 миллионов евро. В составе "красно-черных" поляк в текущем сезоне принял участие в 20 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 10 матчей и пять голов за сборную Польши.
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