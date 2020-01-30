Приплыли, называется: что происходит на заблокированном круизном лайнере

Шесть тысяч пассажиров, включая 67 россиян, в настоящее время не могут покинуть круизный лайнер у берегов Италии. Из-за подозрения на инфекцию его заблокировали в порту Чивитавеккьи, это примерно в ста километрах от Рима. Туда уже прибыли наши дипломаты. С корабля в больницу увезли семейную пару из Китая — у женщины обнаружили возможные симптомы вируса. Что сейчас происходит на борту и что будет, если диагноз подтвердится?

Круизный лайнер — идеальное место для распространения паники и инфекции. На борту Costa Smeralda и то, и другое. Чем больше по громкой связи просят успокоиться, тем волнительнее.

В порт Чивитавеккьи лайнер зашел сегодня утром, 30 января, но борт покинула лишь пара китайских туристов с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Остальным рекомендовано сохранять спокойствие, дышать свежим воздухом и ждать результатов анализов — их обещали к вечеру.

За здоровье китайской пары (симптомы легкого недомогания лишь у женщины) молятся не только шесть тысяч человек (это пассажиры и экипаж), но и вся Италия. Как управлять этим карантином, когда на борту столько людей со всего мира? Карантин — это значит никого не выпускать.

Все, что пока могут консульства, это подсчитывать своих. Из 6 тысяч человек, уже известно, на борту находятся 67 россиян.

Наши дипломаты уже в Чивитавеккье, но они не врачи, да и помочь могут только дистанционно. С питанием и развлечениями на борту все в порядке. Вопрос в том, сколько придется на борту провести времени, если вирус подтвердится.

Китайскую пару на скорой увезли в римскую больницу "Спалланцани" — это она отвечает за инфекционные заболевания.

Италия замерла. Во Франции уже 5 подтвержденных случаев — в Бордо и Париже. Все зараженные недавно вернулись из Китая со следующими симптомами: сухой кашель, высокая температура. Также лихорадит сегодня и французскую экономику, и туризм, которые держатся на гостях из Поднебесной, особенно в период их каникул. Один из предпринимателей сказал: "Я потеряю порядка десяти тысяч евро — несколько групп отказались приехать. У меня два месяца не будет работы. Нынешняя ситуация угрожает моему годовому доходу".

В Германии зафиксировано четыре случая — все сотрудники компании Webasto, поставляющей автозапчасти, заразились от коллеги, который заглянул в баварский офис компании на деловую встречу. В Финляндии еще один заболевший.

Европа, можно сказать, пока держится, но, если вирус поползет повсюду, непонятно, как с ним бороться. Поиск вакцины идет, но она все еще не найдена.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Очередная волна аномального потепления накрывает европейскую часть России. Даже при околонулевой температуре рассчитывать на прирост снежного покрова не стоит. Ведь снег идет мокрый. А там, где температура уйдет в плюс, он, конечно, будет таять. Нева и не думает замерзать. По реке сейчас плывут одинокие льдины. Ледоход в Северной Пальмире идет уже несколько дней подряд, А […]