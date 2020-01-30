В США зафиксирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку

В США зафиксирован первый случай передачи коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
По данным CNBC, речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет, жена которого вернулась в середине января из поездки в Китай. Это уже шестой случай заражения коронавирусом, выявленный в США.
Оба они находятся в госпитале в Иллинойсе. Врачи оценивают их состояние как стабильное, передает ТАСС.
Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку был зарегистрирован в Европе на прошлой неделе. Мужчина заразился во время деловой конференции от женщины, которая вернулась из Шанхая.
Число заболевших в Китае превысило 7 тысяч человек, скончались уже 170 человек. Помимо Китая, новый вирус был выявлен в 15 странах.
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