Мнение: Коммунисты вперед!

Мнение: Коммунисты вперед!

30.01.2020, 22:28, Разное

В дополнение ситуации с закрытием границы РФ с Китаем https://colonelcassad.livejournal.com/5604463.html.
Заведующий одной из больниц Шанхая призвал коммунистов встать в первые ряды борьбы с эпидемией коронавируса, заменив врачами-коммунистами беспартийных врачей.

По наводке https://sinologist.livejournal.com/433906.html

В принципе, он конечно прав — если Коммунистическая партия Китая позиционирует себя как политический авангард китайского народа, то в периоды серьезных испытаний, ее члены конечно должны вести за собой остальных, подавая личный пример окружающим. Свое право на лидерство необходимо доказывать делами, а не словами, отсюда и оговорка про то, что партийные лозунги все кричать горазды.

Источник: Colonel Cassad



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