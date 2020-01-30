Вручавшие блокадникам батоны чиновницы из Керчи подали в отставку

Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке со своих постов после ситуации с поздравлением блокадников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Они написали заявления о сложении с себя полномочий председателя горсовета и заместителя председателя горсовета», – цитирует Хинштейна РИА «Новости».

Напомним, 27 января председатель горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба, которые они назвали «символическими». После этого на чиновниц обрушилась волна критики. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю с поздравлением блокадников батонами «дикой».





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