Коронавирус. Как распространяется эпидемия

В крупнейшем на данный момент исследовании китайские ученые дали подробную характеристику распространения новой коронавирусной инфекции. Они рассчитали инкубационный период болезни, оценили скорость распространения эпидемии и заразность вируса. Их работа опубликована New England Journal of Medicine.
Период от заражения новым коронавирусом до появления симптомов в среднем составляет 5,2 дней, но может существенно варьировать у разных пациентов. Эти оценки подтверждают, что рекомендации по поводу карантина в 14 дней для потенциальных инфицированных, оправданы. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, инкубационный период новой коронавирусной пневмонии от 2 до 20 дней.
Основываясь на данных о 425 случаях болезни, ученые установили основные характеристики текущей эпидемии новой коронавирусной пневмонии. Согласно их результатам, количество случаев удваиваюсь каждые 7,4 дней.
Ученые становили, что один больной новой коронавирусной пневмонией в среднем заражает 2,2 человек. Этот показатель называется фактором поддержания инфекции (R0). Для сезонного гриппа он составляет около 1,3, для кори – 12 и выше. Фактор R0 нового коронавируса сопоставим с таковым для острого тяжелого респираторного синдрома во время эпидемии 2002-2003 годов.
Передача нового коронавируса от человека к человеку, согласно новым данным, встречается с середины декабря 2019 года.
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