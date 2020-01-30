За недолив топлива на заправках предложено наказывать оборотными штрафами

В проекте нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) предложено с 1 января 2021 года ввести оборотные штрафы за недолив топлива на заправках в размере 1% от выручки.

В проекте кодекса, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, предполагается введение штрафа за выполнение измерений объема бензина, дизтоплива, сжиженных углеводородных газов и сжатого газа при отпуске на заправках с нарушением обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений. Штраф составит 1% от выручки от продажи топлива за предшествующий календарный год или часть года, но не менее 50 тыс. рублей, передает ТАСС.

Также предполагается штраф за использование средств измерений неутвержденного типа и (или) не прошедших в установленном порядке поверку, несоблюдение обязательных метрологических и технических требований к средствам измерений и условиям их эксплуатации, использование не допущенных к применению в РФ единиц измерений.

Напомним, в ноябре 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что в результате проверок АЗС недолив топлива был обнаружен почти в 20% случаев.

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