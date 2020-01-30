Мнение: Срока огромные пойдут в этапы длинные

Вообще, конечно, ситуация более чем показательная. Режиссера Сенцова, которому впаяли 19 лет тюрьмы на Крайнем Севере вообще ни за что (за НАМЕРЕНИЕ будто бы взорвать истукан Ленина в Симферополе, к тому ж кое-как доказанное) отстояла и в конечном итоге спасла из застенков Украина; сейчас вот израильскую девушку, по совсем уж кое-как сляпанному обвинению засаженную на 7,5 лет, спас от гибели Израиль.

То есть тенденция очевидна: в стране тихой сапой внесли в «законы» просто зверские, ЧУДОВИЩНЫЕ сроки за любую ерунду — и Система конопатит людей направо и налево, чуть только в деле есть малейший признак «политики». Противостоять беспределу отечественные терпилы не могут (просто даже не знают как), и поэтому предпочитают «расслабиться и получать удовольствие» — то есть учатся НАСЛАЖДАТЬСЯ сообщениями о том, что еще кого-то схватили, будут мучить, насиловать и убивать. Весьма практический подход — что ж, в самом деле, не переживать же из-за всех невинных сидельцев, так и здоровье можно подорвать!

А спасаются только те, за кем есть СИЛА. Пусть даже такая сомнительная, как у нынешней Украины; главное, что организованная. Россияне же такой опции лишены, у них нет силы, у них одно бессилие.

Например, параллельно уже который год (!) идут в России «процессы» над страшнючими «экстремистскими группировками» молодежи — дело так называемой «Сети» и «Нового величия». Касательно пензенской «Сети» уже многократно сообщали о пытках, которым подвергают «экстремистов». Кого это волнует? Да никого. «Покарать как бешеных собак», и весь разговор. Хотя все молодежь, что в НВ, что в «Сети», никого не убила, не зарезала и не взорвала. Следствие их обвиняет, что они — о ужас!! — «собирались свергнуть правительство». Несколько парней. в Пензе.

Но я выпал в осадок, когда прочел, сколько им требует дать «прокурор» на «процессе». Лидеру «Сети» — 18 лет, его там типа «заместителю» (хотя ребята отрицают, что у «Сети» была иерархическая структура; логично) — ему требуют 16 лет. «Новое величие», высосанная из пальца провокатора «организация»: там люди сидят в предвариловке чуть ли не третий год, им обещают тоже лет по 15 на брата.

Да они, словом, охерели. Пытками выбивают признания у школьников и студентов, потом сажают их на ломовые сроки на основе «признаний». За «намерения» и «экстремизм». Разница в том, что их-то спасать некому — за ними нет иностранного государства. За ними один, не побоюсь этого слова, Русский Народ (тм). Который не может найти в себе силы — нет, не то что вступиться, кто ж такого требует! Хотя бы просто не подгавкивать.

Источник: Размышления вольного социолога

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