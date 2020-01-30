Мужчина пригласил детей на день рождения дочери и взял их в заложники

Около двадцати детей взяты в заложники в индийском штате Уттар-Прадеш. В настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по их спасению.

По предварительным данным, мужчина пригласил детей на празднование дня рождения своей дочери, после чего и захватил их в заложники. Когда местные жители попытались проникнуть в дом, злоумышленник открыл огонь и ранил четырех человек, в числе которых трое полицейских.

Точное число детей, находящихся в заложниках, не установлено. Их может быть от 20 до 25. Кроме того, в доме находится жена мужчины и его годовалая дочь, сообщает Hindustan Times.

В полиции рассказали, что злоумышленник нестабилен психически. Пока он не выдвинул никаких требований и не ведет переговоры.

Источник: Вести

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